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輝達可能在台中設廠？黃仁勳鬆口了「很多好提案」

影／黃仁勳來了 好奇問「台中夜市有比台北好玩嗎」

影／輝達可能在台中設廠嗎？ 黃仁勳毫不猶豫：當然有

聯合報／ 記者游振昇黑中亮／台中即時報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天下午抵達台中機場，參加合作夥伴矽品精密的潭科新廠揭牌儀式，在機場大廳受到群眾熱情包圍，被問到輝達海外總部落腳何處？黃仁勳說還沒決定，也有人提到「有可能在台中設廠（公司）嗎？」黃仁勳回答「當然有」他就是來看看的。

各界關切輝達海外總部落腳何處？黃仁勳說，輝達需要更大的地方，如有不錯的地點，請讓他知道，「我還沒決定」，目前有很多好的提案，希望在台灣有一個很漂亮的總部。「我不知道，給我些點子，如果有好的建議，讓我第一個知道。」

黃仁勳被粉絲包圍爭相要簽名，他幾乎來者不拒，一邊與大家打招呼，一邊回答問題。有人問他「（公司）有可能設在台中嗎？」他回說「有」接著又問第二次，「黃先生，有可能來台中設公司？設廠嗎？」黃仁勳毫不猶豫說「當然有」他就是來看看的。

黃仁勳抵達矽品潭科新廠，下車後與大家揮手致意。記者許正宏／攝影
黃仁勳抵達矽品潭科新廠，下車後與大家揮手致意。記者許正宏／攝影

輝達 黃仁勳

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