輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天下午抵達台中機場，參加合作夥伴矽品精密的潭科新廠揭牌儀式，在機場大廳受到群眾熱情包圍，被問到輝達海外總部落腳何處？黃仁勳說還沒決定，也有人提到「有可能在台中設廠（公司）嗎？」黃仁勳回答「當然有」他就是來看看的。

各界關切輝達海外總部落腳何處？黃仁勳說，輝達需要更大的地方，如有不錯的地點，請讓他知道，「我還沒決定」，目前有很多好的提案，希望在台灣有一個很漂亮的總部。「我不知道，給我些點子，如果有好的建議，讓我第一個知道。」