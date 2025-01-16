影／黃仁勳來了 好奇問「台中夜市有比台北好玩嗎」

輝達執行長黃仁勳已抵達台灣，今天下午接受矽品邀請，將為矽品新廠揭牌，他接受媒體採訪時反問記者「台中夜市有比台北好玩嗎?」

NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳今天下午將到矽品新廠，加速推進半導體封裝測試發展，全球封測龍頭日月光投控旗下矽品精密今天邀請NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳到台灣潭子產業園區的潭科廠參觀，與矽品董事長蔡祺文共同為潭科廠啟用揭牌，展現矽品與NVIDIA雙方密切合作的關係，共創AI晶片的新時代。

黃仁勳在台中機場說「我來了，來台灣好幾天，來慶祝農曆年，與台灣的員工」，他第一天到台中，第一次到台中，慶祝矽品的潭科廠，27年來很親密的合作夥伴。

黃仁勳被問是不是要逛夜市？他說「今天有點冷，你們會去嗎？那裡好玩嗎？你如果去也許我會去，你們要邀請我去嗎？」

他說，輝達總部需要更大的地方，如果知道不錯的地點，請讓他知道，他還沒決定，有很多好的提案，希望在台灣建一個很漂亮的總部。也請給他一些點子，如果有好的建議讓他第一個知道。

他說今天會與朋友見面，也反問「台中的夜市好玩嗎？」跟台北比起來更好玩嗎？這次來期待與其他合作夥伴見面，廣達、富士康等很多台灣公司與我們合作，他會與大家見面，感謝他們所做的一切。