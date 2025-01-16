黃仁勳專機香港起飛 航速曝光、最快下午2點入境台中

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳16日下午受邀來台替合作夥伴矽品精密位於潭子產業園區的潭科新廠主持啟用揭牌儀式，而他的私人專機巴迪7500（Bombardier Global 7500）已於中午12點14分自香港國際機場起飛，據悉，搭機從香港到台中最短飛行時間的直飛航班是1 小時35 分鐘，外界推估黃仁勳最快在今日下午2點左右可以落地台中，正式入境臺灣。

據悉，黃仁勳專機此次航速為956 km/h、高度為7,590 m，而從香港搭機飛台中直航只需約1小時40 分鐘，而台中只有台中國際機場（RMQ），兩個城市之間的距離則是1,154公里，直航機票價格新台幣2,643元，輝達創辦人兼執行長黃仁勳昨（15）日傍晚才剛搭機趕到深圳參加旗下分公司的年會活動，並親自與旗下員工同樂，不過素來講求效率的他，在晚會結束後，便馬不停蹄的繼續啟程來台，展開為期二日的緊湊行程。

黃仁勳的專機背後的公司龐巴迪是一家位於加拿大的國際性交通運輸設備製造公司，而這班飛機最多只可已容納8名乘客，而每次將燃油加滿油箱後，可飛行的距離大約為7700海浬，「皮衣總裁」黃仁勳今年5月底至6月初為參加「台北國際電腦展」特地搭專機來台，並在全台掀起一波龐大的AI狂潮，而他所到之處都也被粉絲包圍，媒體更是密切報導他的相關談話內容，而他每次現身也因為每次他都展現出自己極具親和力的魅力，並友善地跟民眾進行互動因此也在台灣各地都引起軒然大波。

黃仁勳此次訪台行程的最後一站，則規劃在1月17日（本週五）傍晚時，親自參加旗下台灣分公司辦在南港展覽館的尾牙活動。不過他在明晚的尾牙餐敘前，幾乎有一整天的自由時間可以安排，對此外界也瘋狂討論他會安排去吃哪幾家「愛店」，而今晚又會選擇去逛哪一個夜市，也成為大家關注的焦點。