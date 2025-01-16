黃仁勳人在哪裡？今日行程有變 將直接抵達台中
輝達創辦人兼執行長黃仁勳原本預定今日上午到台積電，但直到上午10時44分，專機才從深圳起飛，11時12分降落香港，12時15分再從香港起飛。預料黃仁勳今日將直接到台中，預定下午3時半開始，為矽品潭科廠揭牌。不過，輝達高層今日上午已先行拜會台積電與台積電會談，預料將商討矽光子和CoWos進度。
黃仁勳的亞洲行馬不停蹄，15日傍晚他才剛搭機趕到深圳參加旗下分公司的年會活動，並與員工同樂，接下來抵台展開為期二天的緊湊行程。
昨日傳出他在飛機落地後，首站將前往新竹拜會台積電，由台積電董事長魏哲家親自接待，雙方也將趁此機會，詳細討論CoWoS（先進封裝）的實際布建進度。不過今日行程有變，黃第一站雖未親自到台積，但輝達多位高層主管上午已抵達台積達，做為先遣部隊，與台積洽談。
黃仁勳下午親自走訪合作夥伴、封測大廠日月光投控旗下半導體製造解決方案供應商矽品，與矽品董事長蔡祺文共同為潭科廠進行啟用揭牌。矽品昨日指出，新廠啟用後將大幅度推進半導體封裝測試發展的速度。
黃仁勳此次訪台行程的最後一站則是明日傍晚，參加旗下台灣分公司在南港展覽館的尾牙活動。
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