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《黃仁勳傳》揭秘！曝台積電輝達合作緣起 憶首次接張忠謀電話：叫員工安靜

黃仁勳人在哪裡？今日行程有變 將直接抵達台中

資金從高股息ETF流向投資型保單 購買時注意65歲分水嶺

黃仁勳人在哪裡？今日行程有變 將直接抵達台中

聯合報／ 記者簡永祥/台北即時報導
輝達執行長黃仁勳本周密集走訪中國大陸和台灣。（路透）【作者：路透通訊社，日期：2025-01-16，數位典藏序號：20250107123624745】
輝達執行長黃仁勳本周密集走訪中國大陸和台灣。（路透）【作者：路透通訊社，日期：2025-01-16，數位典藏序號：20250107123624745】

輝達創辦人兼執行長黃仁勳原本預定今日上午到台積電，但直到上午10時44分，專機才從深圳起飛，11時12分降落香港，12時15分再從香港起飛。預料黃仁勳今日將直接到台中，預定下午3時半開始，為矽品潭科廠揭牌。不過，輝達高層今日上午已先行拜會台積電與台積電會談，預料將商討矽光子和CoWos進度。

黃仁勳的亞洲行馬不停蹄，15日傍晚他才剛搭機趕到深圳參加旗下分公司的年會活動，並與員工同樂，接下來抵台展開為期二天的緊湊行程。

昨日傳出他在飛機落地後，首站將前往新竹拜會台積電，由台積電董事長魏哲家親自接待，雙方也將趁此機會，詳細討論CoWoS（先進封裝）的實際布建進度。不過今日行程有變，黃第一站雖未親自到台積，但輝達多位高層主管上午已抵達台積達，做為先遣部隊，與台積洽談。

黃仁勳下午親自走訪合作夥伴、封測大廠日月光投控旗下半導體製造解決方案供應商矽品，與矽品董事長蔡祺文共同為潭科廠進行啟用揭牌。矽品昨日指出，新廠啟用後將大幅度推進半導體封裝測試發展的速度。

黃仁勳此次訪台行程的最後一站則是明日傍晚，參加旗下台灣分公司在南港展覽館的尾牙活動。

輝達創辦人兼執行長黃仁勳原本預定今日上午到台積電，但直到上午10時44分才從深圳起飛，11時12分降落香港。圖/截取自flightradar24網頁
輝達創辦人兼執行長黃仁勳原本預定今日上午到台積電，但直到上午10時44分才從深圳起飛，11時12分降落香港。圖/截取自flightradar24網頁
黃仁勳專機12時…分從香港起飛，預料他今日將直接到台中參加矽品的活動。圖/截取自flightradar24網頁
黃仁勳專機12時…分從香港起飛，預料他今日將直接到台中參加矽品的活動。圖/截取自flightradar24網頁

半導體 台積電 矽品 輝達 黃仁勳

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