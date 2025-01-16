黃仁勳今抵台！行程緊湊 拜會台積電訪矽品、明主持尾牙

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳16日下午受邀來台替合作夥伴矽品精密位於潭子產業園區的潭科新廠主持啟用揭牌儀式，外傳他這次訪台行程安排的十分緊湊，除了今日下午將在台中潭子現身之外，市場也傳出他上午將拜會台積電（2330）的消息，若消息屬實就代表他將搭最早的班機來台，對此，桃園機場入境大廳也湧現不少熱情的粉絲，期盼能一睹「AI教父」的風采。

據悉，輝達創辦人兼執行長黃仁勳15日傍晚才剛搭機趕到深圳參加旗下分公司的年會活動，並親自與旗下員工同樂，不過素來講求效率的他，在晚會結束後，便馬不停蹄的繼續啟程來台，展開為期二日的緊湊行程，外傳他在飛機落地後，首站將前往新竹拜會台積電，市場預料屆時將由台積電董事長魏哲家親自接待，雙方也將趁此機會，詳細討論CoWoS的實際布建進度。

市場預測，黃仁勳此次拜訪台積電，整趟行程預計將於中午結束，而他將繼續南下前往合作夥伴、封測大廠日月光投控（3711）旗下半導體製造解決方案供應商矽品最新建造的廠房，並親自與矽品董事長蔡祺文共同為潭科廠進行啟用揭牌。對此，矽品則透露，待這次新廠正式啟用後，將大幅度的推進半導體封裝測試發展的速度。

據悉，黃仁勳此次訪台行程的最後一站，則規劃在1月17日（本週五）傍晚時，親自參加旗下台灣分公司辦在南港展覽館的尾牙活動。不過他在明晚的尾牙餐敘前，幾乎有一整天的自由時間可以安排，對此外界也瘋狂討論他會安排去吃哪幾家「愛店」，而今晚又會選擇去逛哪一個夜市，也成為大家關注的焦點。