黃仁勳今訪台積 揭牌矽品潭科廠

輝達執行長黃仁勳來台，今天首站行程將拜訪台積電，隨後搭專車前往矽品位於台中潭子產業園區的潭科廠參觀，並與矽品董事長蔡祺文共同為潭科廠啟用揭牌。

黃仁勳上午將率領研發團隊拜會台積電，預料將由台積電董事長魏哲家及領導研發和北美業務的共同營運長米玉傑和副共同營運長張曉強等人負責接待。從黃仁勳的隨行人員來看，此行將聚焦輝達急欲加快時程的矽光子及ＣＰＯ（光學元件封裝）時程，同時交換台積電布建CoWoS的進度。

產業界人士說，從黃仁勳先後拜會台積電和矽品的行程研判，黃此行仍聚焦CoWoS產能擴充進展以及後續導入在下世Rubin AI加速器的矽光子和ＣＰＯ研發進展。而黃會參觀矽品潭科廠，原因是未來台積電將全力擴充CoW的最關鍵部分，另外的（CoW）oS部分，將大量委託矽品負責，矽品潭科廠即為這項訂單打造。