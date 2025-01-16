輝達積極推動實體 AI 首度投資本土新創

輝達積極推動實體AI發展，台灣新創公司宇見智能科技（MetAI）近期完成400萬美元的種子輪募資，獲得輝達青睞注資，成為輝達首次直接投資的台灣新創。

宇見智能科技成立於2023年1月，同年6月即加入輝達Inception新創計畫。此次宇見智能科技募資，自動化設備大廠廣運（6125）與通路商所羅門（2359）也參與認購，其中，廣運投資4,800萬元，所羅門則沒有對外評論這項投資案。

宇見智能科技標榜利用獨創的生成式演算法，結合AI和3D技術，打造專為智慧製造、智慧物流與產業數位轉型設計的AI解決方案。

宇見智能科技去年在台北國際電腦展（COMPUTEX），與廣運、所羅門等夥伴，共同展示創新生成式模型技術「即時 3D 模擬生成智慧物流場域」。該公司的技術可在短短數分鐘內自動生成擁有物理正確性的合成資料，以及可模擬的數位孿生環境，協助產業解決智慧製造和物流產業中數據不足及模擬整合的難題，加速實現工業4.0、工業元宇宙落地數位轉型。

宇見智能科技透過獨家的生成式模型，將廣運結合自主操控機器人、移動機器人與視覺 AI 系統所設計的智慧物流中心，在輝達Omniverse 平台上實現。透過將廣運、所羅門和中光的自動化解決方案全面整合，打造全新的數位孿生智慧物流模擬場域。

宇見智能科技表示，其技術可快速、自動生成可直接模擬的虛擬環境，僅需輸入2D規劃圖檔或CAD檔案，以及相關使用者自定義參數，即可自動生成對應的可模擬物件在正確規劃位置上，在完整可模擬的數位孿生環境中，生成具物理特性的倉儲物流設備。

廣運總經理柯智鈞表示，有鑑於人形機器人將於未來三至五年發展成熟，該公司勢必將在此市場扮演重要角色。同時，廣運今年在「智能搬運部」建置機器人小組。