矽品新廠開幕 AI教父親臨透露好交情

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近期來台，其供應鏈拜訪行程每每成為鎂光燈焦點，惟主角多半在台積電（2330）、鴻海（2317）、廣達（2382）等夥伴。其實，輝達和日月光（3711）投控旗下日月光半導體、矽品也是「老麻吉」，彼此合作多年，黃仁勳今天將出席矽品新廠開幕典禮，首度為台灣供應鏈夥伴新廠開幕站台，透露彼此的好交情。

過往黃仁勳提到台灣半導體鏈多以台積電為主，即便市場普遍將日月光集團與京元電列入輝達先進封裝供應鏈，但黃仁勳始終「沒有多說」。去年輝達財報會議中，黃仁勳首次高調點名對日月光集團表達致謝，強調將與供應鏈夥伴持續合作，讓市場進一步感受到輝達與日月光集團的好交情。

業界透露，日月光與矽品尚未合併前，就已分別與輝達在封測領域合作，輝達更是矽品的大客戶，即便經歷半導體市場起起伏伏，以及製程不斷地推進，日月光、矽品和輝達在技術開發上的緊密度仍難以撼動。