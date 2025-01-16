為CoWoS站台！黃仁勳今訪矽品 傳將私下拜會台積電

全球封測龍頭日月光（3711）投控旗下矽品潭子新廠今（16）日下午開幕，輝達執行長黃仁勳將成為揭牌特別來賓，是黃仁勳首度來台灣為供應鏈夥伴新廠開幕揭牌。業界認為，近期CoWoS砍單傳聞四起，黃仁勳現身矽品新廠開幕力挺供應鏈，棒打空頭意味濃。

日月光投控昨（15）日證實黃仁勳將參與今天下午矽品台中潭科新廠開幕典禮，成為黃仁勳此次台灣行第一場公開行程。有消息傳出，黃仁勳今天上午也會率領輝達研發團隊私下拜會台積電，由台積電（2330）董事長魏哲家及領導研發和北美業務的共同營運長米玉傑，與副共同營運長張曉強等人負責接待，但未獲得證實。

消息人士指出，黃仁勳私下拜會台積電，聚焦輝達急欲加快時程的矽光子及CPO（光學元件封裝）時程，同時交換台積電布建CoWoS的進度，並在矽品新廠開幕典禮公開現身，在在顯示輝達對台灣半導體夥伴的重視，而先進封裝成為黃仁勳此行與供應鏈交流的重點，在近期CoWoS砍單傳聞不斷下，棒打空頭意味濃。

黃仁勳出席矽品台中潭科新廠開幕

業界指出，黃仁勳過往都是在國外和台灣封測廠接觸訂單等事宜，此次是第一次親自來台拜訪日月光集團台灣廠區，並與矽品董事長蔡祺文共同為新廠啟用揭牌，透露日月光集團與輝達密切合作的關係，將攜手共創AI晶片的新時代。

矽品與輝達長期合作，除了是輝達指定先進封裝的外包供應商，近期也積極切入先進測試領域，目前已經有部分機台進駐，搶食晶圓測試與老化測試的相關訂單，期望爭取一條龍式的服務，有助日月光集團今年先進封測業績更上層樓。

法人分析，AI晶片需求暢旺，台積電的先進製程搭配CoWoS先進封裝供不應求，即便積極擴產仍無法即時滿足客戶需求，因此台積電將部分產能訂單外包專業封測廠，矽品與輝達是長期合作夥伴，預期可承接較多來自台積電的外溢訂單。

矽品近期也積極獵地，包括斥資37.02億元，取得明徽能源的雲林斗六廠房與土地，以及中科彰化二林園區土地使用權。去年10月以來，矽品持續建置產能，包括花費61億元取得愛德萬測試設備、17.32億元取得東京威力科創（TEL）設備、17.76億元取得萬潤17.76億元設備，其他還有廠務與機電等工程。