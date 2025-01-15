輝達亞洲總部研發中心在高雄？ 陳其邁：尊重輝達策略考量
半導體大廠輝達（NVIDIA）海外總部傳將設在台灣，日前國發會主委劉鏡清爆料「輝達的亞洲總部設在台北、研發中心在高雄」，對此，高雄市長陳其邁今表示，尊重輝達公司在不同階段發展和策略考量。
輝達總部究竟花落誰家？現階段以台北呼聲最高，不過據了解，高雄市「鴨子划水」持續爭取輝達在高雄設立海外總部。
陳其邁今被問「輝達亞洲總部在台北、研發中心在高雄」一事，他說，高雄現在跟輝達及中華電信、鴻海、Linker Vision有一個高雄燈塔計畫，合作建立生成式主權AI平台，以及輝達算力中心的建立，包括程式設計解決方案，都會有很多處理跟影像和龐大資料，希望能夠加速生成式AI在解決城市治理過程所需要的人工智慧等各種應用服務。
「就case by case」陳其邁說，下一步就高雄4大醫學中心，如何利用生成式AI在智慧醫療應用，會再更進一步加強與輝達合作，至於其他的部分，還是尊重輝達公司在不同階段發展和策略考量。
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