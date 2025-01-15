快訊

證嚴上人嫌佛陀問病圖壁畫太貴？ 李健儀打臉抄襲仔：慈濟師姐都被騙

「昨罷免、明喝咖啡」 朱立倫：兩手策略看清民進黨嘴臉

獨／黃仁勳來台首站將拜會台積電 2大AI巨頭會面聚焦這點

輝達亞洲總部研發中心在高雄？ 陳其邁：尊重輝達策略考量

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄市長陳其邁今天被問「輝達的亞洲總部設在台北、研發中心在高雄」做出回應。記者郭韋綺／攝影
高雄市長陳其邁今天被問「輝達的亞洲總部設在台北、研發中心在高雄」做出回應。記者郭韋綺／攝影

半導體大廠輝達（NVIDIA）海外總部傳將設在台灣，日前國發會主委劉鏡清爆料「輝達的亞洲總部設在台北、研發中心在高雄」，對此，高雄市長陳其邁今表示，尊重輝達公司在不同階段發展和策略考量。

輝達總部究竟花落誰家？現階段以台北呼聲最高，不過據了解，高雄市「鴨子划水」持續爭取輝達在高雄設立海外總部。

陳其邁今被問「輝達亞洲總部在台北、研發中心在高雄」一事，他說，高雄現在跟輝達及中華電信、鴻海、Linker Vision有一個高雄燈塔計畫，合作建立生成式主權AI平台，以及輝達算力中心的建立，包括程式設計解決方案，都會有很多處理跟影像和龐大資料，希望能夠加速生成式AI在解決城市治理過程所需要的人工智慧等各種應用服務。

「就case by case」陳其邁說，下一步就高雄4大醫學中心，如何利用生成式AI在智慧醫療應用，會再更進一步加強與輝達合作，至於其他的部分，還是尊重輝達公司在不同階段發展和策略考量。

輝達

延伸閱讀

高市府小內閣3人將卸任 市長陳其邁獻花送別

大阪府松原市長邀參觀世博會 高雄市長陳其邁允高雄將參與

陳其邁「組樂團」迎接海島生活節 擔心五音不全嚇跑觀眾

影／傳趙天麟有意問鼎高雄議長寶座拚復出政壇 陳其邁：空穴來風、沒聽說

相關新聞

獨／黃仁勳來台首站 明將拜會台積 加速矽光子推進成焦點

輝達執行長黃仁勳預定今日抵達台灣，來台首站行程將優先拜訪台積電。黃仁勳將率領研發團隊於明（16）日上午拜會台積電，預料將...

黃仁勳來了！明天將參訪日月光投控旗下矽品精密新廠

全球封測龍頭日月光投控（3711）旗下矽品精密預計1月16日下午四點邀請輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳參訪，黃...

輝達亞洲總部研發中心在高雄？ 陳其邁：尊重輝達策略考量

半導體大廠輝達（NVIDIA）海外總部傳將設在台灣，日前國發會主委劉鏡清爆料「輝達的亞洲總部設在台北、研發中心在高雄」，...

遭爆料？輝達亞洲總部在台北

國發會主委劉鏡清昨（14）日在美國矽谷為海外第二座新創基地揭幕致詞時意外透露，輝達亞洲總部會設在台北，引發外界關注，不過...

輝達總部設台北？主委矽谷致詞嘴快 國發會急澄清

國發會主委劉鏡清在矽谷為海外第二座新創基地揭幕，但在致詞時卻意外透露，輝達亞洲總部會設在台北，引發外界關注，但國發會則緊急澄清，輝達總部地點應由公司宣布。

商仲：輝達在台設總部效應 看好AI業推升辦公室需求

瑞普萊坊今天舉行台灣商用不動產市場2024年趨勢與2025年展望說明會，董事長劉美華指出，繼2024年商用不動產市場交易...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。