黃仁勳來了！明天將參訪日月光投控旗下矽品精密新廠

全球封測龍頭日月光投控（3711）旗下矽品精密預計1月16日下午四點邀請輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳參訪，黃仁勳除了參觀矽品位於潭子產業園區的潭科廠之外，還將與矽品董事長蔡祺文共同為潭科廠啟用揭牌，展現矽品與NVIDIA雙方密切合作的關係，共創AI晶片的新時代。

矽品15日以邀請黃仁勳親訪新廠，「加速推進半導體封裝測試發展」對媒體發出邀請函。

據悉，矽品長期是輝達的合作夥伴，因應AI對CoWoS的強勁需求，台積電（2330）今年大幅擴充CoWoS產能，產能無法短時間滿足需求，在NVIDIA欽點下，矽品加入協力擴產行列，今年將陸續開出產能，黃仁勳這次來台，受邀出席矽品潭科廠參訪與啟用揭牌，日月光高層也將出席。