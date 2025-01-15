遭爆料？輝達亞洲總部在台北

國發會主委劉鏡清昨（14）日在美國矽谷為海外第二座新創基地揭幕致詞時意外透露，輝達亞洲總部會設在台北，引發外界關注，不過國發會緊急澄清，輝達總部地點應由公司宣布。

媒體報導，劉鏡清昨日在美國矽谷出席新創基地開幕儀式時表示，輝達選擇台灣設立研發中心，需要1,000個工程師，超微也選擇台灣台南設立研發據點，需要1,000個工程師；此外，輝達亞洲總部會設在台北，也預計需要2,500名人員，意外露口風。

不過，國發會指出，劉鏡清是表達無論輝達或超微，都規劃將研發中心或總部設在台灣，會有許多人力需求及高薪工作機會 。至於外界關切輝達總部地點，自當由該公司宣布。

國發會繼2024年於日本東京設立新創基地後，昨日在美國矽谷設立第二個海外新創基地。劉鏡清表示，台灣新創量能與投資市場優於全球，未來預計每年成長20%，在2027年新創募資規模達到50億美元目標。

劉鏡清強調，未來台灣將成為全球創新核心，歡迎全球頂尖人才加入台灣。