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爭取輝達總部進駐 東海大學、中科二期都「備妥」土地

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
東海大學表態特爭取輝達進駐，並以每年新台幣11元的租金提供土地讓輝達挑選。東海大學提供
東海大學表態特爭取輝達進駐，並以每年新台幣11元的租金提供土地讓輝達挑選。東海大學提供

輝達(NVIDIA)台灣總部選址引發各界關注，輝達執行長黃仁勳唯一點名「中部夥伴大學」的東海大學，14日表態將爭取輝達進駐，並以每年新台幣11元的租金，提供3塊校園土地讓輝達自行挑選。

另一方面，中科台中二期園區擴建案，預計今年第1季就可交地給台積電（2330）建廠，引進1.4奈米或1奈米最先進製程，而就在台積電新廠旁，中科管理局已「備妥」一塊約5公頃的土地，可供輝達或其他IC設計等科技大廠進駐。

業界指出，中科二期這塊土地屬於園區事業用地，可以蓋廠房、企業總部或研發中心，加上隔壁鄰居就是台積電，兩者可以在此建立全球最前緣的研發「秘密基地」，而且位處大肚山麓、居高臨下，絕對是輝達的首選。

黃仁勳17日將出席台灣輝達尾牙，傳出黃仁勳將特地到台中「走一走」，不排除勘查海外企業總部場址。輝達提出3公頃以上、低密度建築等條件，要訪照美國矽谷總部大樓三層樓廣闊的氣派總部。

經長郭智輝日前透露，媒體報導的三處北部場址都是誤傳，加上台電董事長曾文生基於供電考量，曾建議往中南部發展，各縣市因此加入「搶親」行列。

對此，台中副市長鄭照新表示，台中市政府持續與輝達保持聯繫，去年7月中市府訪美時，已由副市長黃國榮前往輝達總部簡報，「超前部署」讓輝達認識台中投資環境。

鄭照新說，台中已有最先進晶圓、伺服器與雲端等AI產業核心設施業者進駐，搭配中台灣廣納700萬常住人口，蘊含研發人才，除產業投資條件，台中是全台幸福宜居城市，生活機能及子女教育等不輸其他城市。

東海大學指出，對於輝達的合作樂觀其成，尤其東海大學與輝達合作超過15年，去年已釋出提供土地訊息，將爭取輝達進駐，並以每年新台幣11元租金提供3塊校園土地讓輝達選。

東海大學強調，有提供3公頃以上土地的實力，鄰近中部科學園區、台中工業區與台中榮民總醫院，生活機能好，交通又方便，未來有三站捷運站，且位於台中市中心，地理位置相當好，目前持續配合台中市府爭取合作中。

中科二期擴建，中科管理局已備妥5公頃土地，可供輝達等科技大廠進駐。記者宋健生/攝影
中科二期擴建，中科管理局已備妥5公頃土地，可供輝達等科技大廠進駐。記者宋健生/攝影

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