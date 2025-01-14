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商仲：輝達在台設總部效應 看好AI業推升辦公室需求

中央社／ 台北14日電
2025年在輝達來台設置企業總部效應帶動下，由AI等軟體業所推升的辦公室需求將會逐步增溫。歐新社
2025年在輝達來台設置企業總部效應帶動下，由AI等軟體業所推升的辦公室需求將會逐步增溫。歐新社

瑞普萊坊今天舉行台灣商用不動產市場2024年趨勢與2025年展望說明會，董事長劉美華指出，繼2024年商用不動產市場交易達新台幣2764億元，年成長46%，創下近年新高後，2025年在輝達來台設置企業總部效應帶動下，由AI等軟體業所推升的辦公室需求將會逐步增溫。

瑞普萊坊為不動產仲介和顧問服務公司。劉美華今天表示，台北市A級辦公大樓租金，在幾棟新大樓完工帶動下，持續呈上漲趨勢，2024年漲幅為2.8%，年淨去化達到5.3萬坪，為20年來第2高，高於年平均去化2萬至2.5萬坪許多。

瑞普萊坊顧問暨市場研究部主管江珮玉表示，A辦需求來自於舊樓都更、其他大樓的屋齡許多也屆臨都更、企業擴充需求、外商設點需求、以及節能減碳需求等，都使許多租戶選擇有交通優勢、具ESG效益的大樓，以辦公室優質化來因應企業對外競爭、徵才與降低營運成本的營運考量。

她表示，未來幾年台北市CBD（主要辦公商圈）將有超過40萬坪的新供給，南港與北士科預估也可能有超過50萬坪的新供給，雖有些是總部大樓或出售，但是未來辦公室租賃市場因新供給增加，空置率拉高，租金是否仍維持3%的成長，考驗房東們吸引租戶的條件。

展望2025年，她說，除了製造業之外，AI趨勢下的下一階段，軟體業可能是接下來的發展重心，因此看好台灣辦公室需求除了高科技之外，金融業、軟體與研發需求也是重點，例如輝達就要在台灣設置總部大樓。

另外，壽險公司受惠於年化收益率的調整，從2.97%下調至2.545%，應會增加壽險評估項目速度，但是由於前2年的利率較高，因此未來幾年的平均年化收益率應該會有調升的機率，在考量之下，應該還是會尋找收益率較高的物件。

輝達

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