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輝達落腳基隆？謝國樑口中場址曾招商興建旅運商業大樓

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長謝國樑今天表達爭取輝達NVIDIA落腳基隆，地點是基隆港西4至西6碼頭4公頃土地。港方今天表示，歡迎輝達來洽談。圖／翻攝自GoogleMap
基隆市長謝國樑今天表達爭取輝達NVIDIA落腳基隆，地點是基隆港西4至西6碼頭4公頃土地。港方今天表示，歡迎輝達來洽談。圖／翻攝自GoogleMap

基隆市長謝國樑今天表達爭取輝達NVIDIA落腳基隆，地點是基隆港西4至西6碼頭4公頃土地。港方多年前就規畫在這塊土地興建旅運複合商業大樓，3年多前曾盛大舉辦招商活動。港方今天表示，歡迎輝達來洽談。

全球人工智慧（AI）產業領頭羊輝達公司亞洲總部選址，可望落腳台灣，不少縣市表達爭取意願。媒體報導國發會主委劉鏡清今天在美國矽谷新創基地開幕儀式，提及輝達亞洲總部會設在台北。

謝國樑今天到仁愛市場分送蛇年紅包，接受媒體訪問時說，「時候到了」，基隆不會缺席，也要發展自己的科技產業。

謝國樑表示，他在麻省理工碩士主修的就是科技管理，AI產業適合在基隆發展，市府過去幾個月也跟許多AI大廠聯繫。基隆港西4到西6碼頭有4公頃的土地，不論是要興建廠房、用電供應及整體環境等，都是值得輝達考慮。台北南港有交通便利優勢，但若南港無法提供足夠的土地，市府與港務公司一定會提出最優厚的條件爭取輝達入駐。

基隆港務分公司業務處長黃玉梅表示，西4至西6這塊土地持續公開招商，倘若輝達有興趣，歡迎到現場看這塊土地，後續再洽談進駐條件。基隆港區東岸、西岸交通都非常便利，基隆港是國家門戶，輝達若能進駐具指標性意義，基隆港務分公司非常期待，也非常歡迎。

台灣港務公司2019年就提出開發招商方案，規畫在基隆港西4至西6號碼頭興建旅運複合商業大樓，容納興建港埠旅運中心、轉運商場及景觀旅館，初估投資金額約95億元，創造港市共榮生活圈，提升基隆港國際形象，但招商過程並不順利。

輝達

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