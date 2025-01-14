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彰化市長爭取輝達台灣總部設台化彰化廠 台化公司強硬打臉：不可取

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
占地70公頃的台化公司彰化廠，包括彰化市長林世賢、亞洲大學都建議爭取設置輝達（NVIDIA）台灣總部，台化公司表示：「越俎代庖」不可取」。圖／本報系資料照片
占地70公頃的台化公司彰化廠，包括彰化市長林世賢、亞洲大學都建議爭取設置輝達（NVIDIA）台灣總部，台化公司表示：「越俎代庖」不可取」。圖／本報系資料照片

當各縣市都在爭取輝達（NVIDIA）台灣總部之際，彰化市公所今天更舉行記者會，爭取設在占地達70公頃的台化廠區用地。身為地主的台化公司昨天「不予置評」，但今天則強硬回應，此事未有人事先知會台化公司，已傷及公司股東權益， 「越俎代庖」不可取。

正當各方都好奇輝達NVIDIA創辦人黃仁勳會把台灣總部設在何處之際，亞洲大學建議設在占地約70公頃的彰化台化廠區，認為此一基地具備多重優勢，是轉型亞洲AI智慧園區的絕佳地點，亞洲大學也能配合供給相關人才，活絡AI產業發展。

彰化市長林世賢今天上午更在市公所舉行記者會，與會的還包括彰化師大校長陳明飛等學術及地方人士，林世賢說，全世界幾乎找不到台化廠區這麼適合做輝達台灣總部的地點，除了有70公頃的完整土地外，還有很多優勢，包括有國1及國3兩高速公路及中彰快速道路對外連絡，未來還有台鐵與台中捷運綠線共構車站，彰化又擁有台灣最大綠能供應，中部並有20多所學術及教育機構提供充分人才。

林世賢表示，台化彰化廠停止營運後，即可利用此一時機做出轉型，不僅對台化有利，更可為彰化產業做出貢獻，且台化廠區設輝達台灣總部，有了此一重大建設名義，也有利於推動彰化東區擴大都市計畫的進度。

林世賢被問到台化公司彰化廠區為私人土地，提構想前有無和台化聯繫時，林世賢說，曾透過管道與列入台塑7人小組的王永慶二房長女王貴雲聯絡，也曾寫信給輝達公司。林世賢強調，台化態度很重要，他們也只是建議而已。

對於彰化市公所今天發表 「台化彰化廠土地開發使用」新聞稿情事，台化公司表示，為免混淆，特別發新聞說明如下：

一、近日媒體報導某機構人士與美國NVIDIA接觸，建議使用本公司 彰化廠土地開發，經查該人士事先並未知會本公司，NVIDIA也未曾有過意思表達，因此本公司「無法評論」。

二、政治人物利用此一訊息，希望藉此表達意見「蹭流量」，本公司無意見，但是新聞稿中陳述，已經傷及本公司股東權益，「越俎代庖」認不可取。

三、本公司配合彰化縣政府推動的「彰化東區擴大都市計劃」，規劃開發，在董事會授權範圍內會用心和縣府洽議促成。

彰化市長林世賢（右）今天舉行記者會，強烈建議輝達台灣總部設在台化彰化廠，但隨後台化公司回應：「越俎代庖」不可取。記者劉明岩／攝影
彰化市長林世賢（右）今天舉行記者會，強烈建議輝達台灣總部設在台化彰化廠，但隨後台化公司回應：「越俎代庖」不可取。記者劉明岩／攝影
彰化市長林世賢（左6）今天舉行記者會，邀請學界及地方人士，強烈建議輝達台灣總部設在台化彰化廠，但隨後台化公司回應：「越俎代庖」不可取。記者劉明岩／攝影
彰化市長林世賢（左6）今天舉行記者會，邀請學界及地方人士，強烈建議輝達台灣總部設在台化彰化廠，但隨後台化公司回應：「越俎代庖」不可取。記者劉明岩／攝影
彰化市長林世賢今天舉行記者會，強烈建議輝達台灣總部設在台化彰化廠，但隨後台化公司回應：「越俎代庖」不可取。記者劉明岩／攝影
彰化市長林世賢今天舉行記者會，強烈建議輝達台灣總部設在台化彰化廠，但隨後台化公司回應：「越俎代庖」不可取。記者劉明岩／攝影

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