說太快洩輝達總部設台北 國發會急澄清：由公司公布

國發會主委劉鏡清在矽谷為海外第二座新創基地揭幕，但在致詞時卻意外透露，輝達亞洲總部會設在台北，引發外界關注，但國發會則緊急澄清，輝達總部地點應由公司宣布。

輝達規畫在台灣建立海外總部消息一出後，台灣各縣市都卯足全力爭取，也有包括南港、一殯舊址等地點被外界點名，但卻都未有定論，而劉鏡清在矽谷新創基地開幕儀式上致詞卻說，輝達亞洲總部會設在台北，預計需要2500名人員，反映出台灣對人才的需求，到處都是機會。也被認為是提前公布內幕。

但國發會隨後則強調，有關報載劉鏡清表示，輝達亞洲總部會設在台北，需進一步釐清，劉鏡清是表示，無論輝達或AMD，都規劃將研發中心或總部設在台灣，會有許多人力需求及高薪工作機會，至外界關切輝達總部地點，自當由該公司宣布。