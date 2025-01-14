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說出來了？劉鏡清在美談輝達亞洲總部選址是「這城市」

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

針對有關媒體報導國發會主委劉鏡清14日在加州矽谷表示，輝達亞洲總部會設在台北一事，國發會稍早回應，需進一步釐清。

輝達（NVIDIA）亞洲總部選址引發外界關注，劉鏡清今天在美國矽谷核心地帶帕羅奧圖（Palo Alto）的第二個海外新創基地開幕儀式上談及，「輝達亞洲總部會設在台北」。

不過，國發會指出，劉主委是表示，無論輝達或超微（AMD），都規劃將研發中心或總部設在台灣，會有許多人力需求及高薪工作機會 。至於外界關切輝達總部地點，自當由該公司宣布。

據《中央社》在舊金山報導指出，劉鏡清在矽谷新創基地開幕儀式上致詞指出，輝達選擇台灣設立研發中心，需要1,000個工程師，超微也選擇台灣台南設立研發據點，需要1000個工程師；此外，輝達亞洲總部會設在台北，也預計需要2,500名人員，反映出台灣對人才的需求，「到處都是機會」。

關於輝達亞洲總部的選址，近來引發各方臆測和關注。輝達執行長黃仁勳日前曾表示，輝達在台灣員工很多，現有辦公室太小，因此必須解決這個問題，輝達正在尋覓合適地點，也許會在台北國際電腦展（COMPUTEX）上宣布一些事。今年COMPUTEX將於5月20至23日舉辦。

輝達

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