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「台灣能幫忙」美國南加州野火肆虐 外交部捐50萬美元助救災

中央社／ 台北16日電
加州洛杉磯爆發的野火造成巨大損失。圖／美聯社
加州洛杉磯爆發的野火造成巨大損失。圖／美聯社

美國南加州山區野火肆虐，外交部今天宣布，駐洛杉磯辦事處已代表政府向當地政府表示慰問，外交部將捐贈50萬美元，以實際行動協助救災工作。

外交部晚間發布新聞稿指出，美國南加州山區近日因野火肆虐造成嚴重災情，已知至少25人死亡，超過1萬2300棟建築遭燒燬，目前火勢仍嚴峻，近9萬人被撤離，估計損失達1500億美元。外交部宣布將捐贈50萬美元，以實際行動協助當地政府進行救災工作。

外交部說明，善款將捐贈給洛杉磯市政府建議的「洛杉磯市消防局基金會」（LAFD Foundation），用以購置救災急需的專業消防設備。

外交部表示，駐洛杉磯辦事處已代表政府向當地政府表示慰問，同時積極整合僑界及慈濟、佛光山等慈善組織能量共同賑災，目前已陸續捐贈數萬個N95口罩予救災人員、災民及當地教育機構，以因應區域空氣品質惡劣問題，眾多僑團也紛紛響應，主動發起募款、募集物資及提供免費住宿等善舉。

外交部指出，台灣與美國關係友好，兩地人民情誼深厚，台灣與加州締結姊妹關係已有41年，南加州更是全美台僑人數最多的地區。此次當地受到野火重創，發揚「台灣能幫忙，且台灣正在幫忙」的人道關懷精神積極伸出援手，期盼協助救災工作順利進行，使災情早日獲得控制，災民及僑民得以恢復正常生活。

外交部 洛杉磯 火災 美國

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