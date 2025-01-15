援助洛杉磯野火難民 美國慈濟進駐

美國洛杉磯野火災情慘重，火勢已造成上萬棟建築物摧毀，15萬人疏散避難。

慈濟美國總會在野火洛杉磯發生第一時間立即啟動設立關懷中心，提供災區居民安置，派出志工到3個大型避難中心探視災民，提供毛毯、衣物、N95口罩、食物等民生物資。

慈濟美國總會執行長曾慈慧表示，慈濟美國總會除動員人力及物資投入關懷外，大洛杉磯地區很多人心裡受到衝擊，需要長時間的支持與撫慰，美國慈濟與洛杉磯的心靈輔導中心聯繫，提供必要的協助。

此外，為加速援助洛杉磯山火災民的行動，美國聯邦緊急事務管理署（Federal Emergency Management Agency，簡稱FEMA）、加州州長應急服務辦公室（CalOES）、洛杉磯縣政府、洛杉磯市政府，於1月14日下午1:00開始，在位於洛杉磯市的「UCLA西研究園區」（UCLA Research Park West）與「帕沙迪那城市立學院社區教育中心」（Pasadena City College Community Education Center）設立「災難復原中心」（Disaster Recovery Center），讓政府相關單位、民間組織、保險與法律相關組織進駐，幫助災民補辦證件、申請聯邦與民間的援助項目、領取援助物資等服務。

慈濟美國總會在接獲聯邦緊急事務管理署通知後，緊急動員志工到兩處「災難復原中心」進駐，即日起啟動災民登記程序。

洛杉磯市長凱倫·巴斯（Karen Bass）到「UCLA西研究園區」訪視時，特地到慈濟攤位慰問住家全毀的慈濟志工吳如真與黃授良。慈濟志工將持續駐守在「災難復原中心」，直到月底該中心完成任務關閉。

與此同時，慈濟美國急難救助團隊正緊鑼密鼓準備在近日為災民舉辦第一場現值卡發放活動。

位於蒙特利公園市「雪峰精舍」（Hua Shia Buddhist Association）的宏恩法師、惟當法師、安正法師、安念法師，於1月14日代表該精舍會眾，捐贈善款、棉被、毛毯、瓶裝水、冬衣、衛生棉與個人衛生用品等物資給慈濟美國總會，由慈濟美國總會執行長曾慈慧代表接受。廠商Fashion City International Corp也在1月14日上午，主動捐贈100箱（2,640瓶）台灣進口的豆漿給慈濟用於食物發放。

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