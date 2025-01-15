快訊

證嚴上人嫌佛陀問病圖壁畫太貴？ 李健儀打臉抄襲仔：慈濟師姐都被騙

「昨罷免、明喝咖啡」 朱立倫：兩手策略看清民進黨嘴臉

獨／黃仁勳來台首站將拜會台積電 2大AI巨頭會面聚焦這點

馬斯克馳援洛城再出新招 Cybertruck搭載星鏈設備供Wi-Fi

中央社／ 舊金山14日專電
加州洛杉磯野火肆虐，特斯拉執行長馬斯克再以創新手法救災。美聯社
加州洛杉磯野火肆虐，特斯拉執行長馬斯克再以創新手法救災。美聯社

加州洛杉磯野火肆虐，特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）再以創新手法救災，已派出搭載「星鏈」（Starlink）衛星網路終端的皮卡Cybertruck，打造移動基地台來馳援重災區，為當地提供免費Wi-Fi。

洛杉磯野火爆發一週，強風助長下火勢蔓延，相關滅火、救災工作持續進行，災區面臨地下水汙染之外，供水供電基礎設施處於停擺。

馬斯克近日在X平台發文向加州地區購買Cybertruck的用戶致歉，指出將延後交車，原因是需要以Cybertruck的電力供應和星鏈的衛星網路功能提供網路服務。

馬斯克借調原定交付的Cybertruck，搭載星鏈衛星網路終端，為災區提供免費Wi-Fi。

馬斯克在另一篇發文中說，會以大洛杉磯和馬利布（Malibu）重災區為馳援目標。

同時間，特斯拉則宣布，為那些受影響的員工提供住宿、交通和餐飲。另外，在千橡市（ThousandOaks）、艾塔迪那（Altadena）、聖伯納地諾市（SanBernardino）等地區部署功能強大的儲能電池Megapack。

根據特斯拉，共有至少8輛配備星鏈設備的Cybertruck進入災區，宛如移動基地台。

原定於本週交付給車主的Cybertruck面臨延遲，馬斯克表示會給車主全新車輛。

這是馬斯克又一次以科技手法協助救災。2017年，波多黎各遭颶風侵襲，馬斯克和特斯拉向當地派送了數百套Powerwall電池系統；2018年，泰國青少年足球員和教練受困洞穴，馬斯克也扮起英雄，結合自家科技打造迷你潛艇救援，但沒有派上用場。

當時潛艇是利用SpaceX獵鷹火箭上的液態氧傳輸管所打造。

洛杉磯野火災情持續傳出，不少科技界領袖加入救災行列，包括Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）日前啟動平安通報功能（Safety Check）；Uber執行長柯霍斯洛夏西（Dara Khosrowshahi）則宣布，往返指定避難所的乘客只要輸入WILDFIRE25代碼，便可獲得最高40美元的免費乘車服務。

Cybertruck 星鏈 洛杉磯 火災 特斯拉 美國 馬斯克

延伸閱讀

馬斯克挨告 美證管會：收購推特股權達5%逾時不報

一尊破4千元！陸瘋買「川普盤腳佛像」 雕塑家曝規劃：正設計馬斯克像

首富馬斯克入川普內閣薪水多少？紐時曝與白宮員工擠行政大樓辦公

馬斯克煽起的英國輿論戰：保守黨跟風醜態，工黨首相趁機反擊

相關新聞

援助洛杉磯野火難民 美國慈濟進駐

美國洛杉磯野火災情慘重，火勢已造成上萬棟建築物摧毀，15萬人疏散避難。 慈濟美國總會在野火洛杉磯發生第一時間立即啟動設立關懷中心，提供災區居民安置，派出志工到3個大型避難中心探視災民，提供毛毯、衣物、

馬斯克馳援洛城再出新招 Cybertruck搭載星鏈設備供Wi-Fi

加州洛杉磯野火肆虐，特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）再以創新手法救災，已派出搭載「星鏈」（Star...

南加再颳強風 數百萬人收火災警告 9萬戶預防性斷電

強烈焚風再起，南加州數百萬人收到新一波火災警告，9萬戶預防性斷電；拜登政府發放770元給每位災民，已有近6000人受惠。

援助加州野火 共和黨議員有但書 要求彌補「不當行為」

華盛頓郵報報導，共和黨要求聯邦對加州野火提供巨額資源之前要有但書。某些共和黨國會議員說，加州與其他民主黨執政州如果想要獲...

洛杉磯野火肇因眾說紛紜 美國聯邦機構啟動調查

美國聯邦機構今天針對引發洛杉磯致命野火的原因展開大規模調查，數百萬市民迫切尋求答案

洛杉磯斷崖野火初期影片曝光 年輕人貼網反遭質疑

美國一名年輕人在社群媒體上傳洛杉磯斷崖野火發生初期的目擊影片，呈現山區起火不久的瞬間，觀看數已超過840萬，但有網友「鍵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。