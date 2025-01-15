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洛杉磯野火肇因眾說紛紜 美國聯邦機構啟動調查

中央社／ 洛杉磯14日綜合外電報導
加州洛杉磯一名消防員12日於寶馬山花園救火。路透
加州洛杉磯一名消防員12日於寶馬山花園救火。路透

美國聯邦機構今天針對引發洛杉磯致命野火的原因展開大規模調查，數百萬市民迫切尋求答案。

法新社報導，社群媒體上充斥有關導致洛杉磯野火的種種猜測，這場大火肆虐艾塔迪那（Altadena）和太平洋斷崖（Pacific Palisades）高級社區，造成至少24人死亡，並將整個社區摧毀殆盡。

各界猜測的原因包括掉落的電線、蓄意縱火、亂飛的煙火或先前火災的餘燼。但負責調查的美國菸酒槍炮及爆裂物管理局（ATF）助理特別探員主管麥迪納（Jose Medina）表示，目前要下定論還為時過早。

他對記者說：「我們知道每個人都想知道答案，社區也理應得到答案。美國菸酒槍炮及爆裂物管理局會在完成徹底調查後，為大家解答。」

美國菸酒槍炮及爆裂物管理局正與當地執法機構、林務署及聯邦檢察官辦公室合作，展開約75人參與的行動。

麥迪納表示，火災調查人員、化學家、電機工程師以及經過訓練能偵測助燃劑的嗅探犬，將在現場進行詳細調查，以找出2場大火的起火點，同時也將派團隊到當地社區和網上蒐集線索，並對可能的目擊者進行訪談。

麥迪納說：「我們正在追蹤每一條線索，並處理所有實物證據。美國菸酒槍炮及爆裂物管理局決心運用所有可得資源，進行徹底且透明的調查。」

網友紛紛關注一段由越野跑者發布的影片，影片顯示他們在太平洋斷崖上方山丘的煙霧中倉皇逃跑。

影片中一名男子奧倫（Beni Oren）對「洛杉磯時報」（Los Angeles Times）說，他們和這場火災無關，在影片中他們是為了保命而逃跑。

他說：「大家在指責我們，真是讓人火大。明明知道我們沒做，但看到那麼多人提出不同的論述，實在讓人難以承受。」

洛杉磯 火災 美國

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