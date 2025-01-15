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洛杉磯野火肆虐 日本政府將捐款200萬美元賑災

中央社／ 東京15日綜合外電報導

日本內閣官房長官林芳正今天上午在例行記者會宣布，鑒於美國洛杉磯野火造成的災情擴大，日本政府將捐款200萬美元（約新台幣6648萬元）賑災。

日本富士新聞網（FNN）報導，林芳正表示，「我國決定透過美國紅十字會捐款200萬美元，用來救援與支持災民」。

林芳正也說明預計依照當地災區的需求伸出援手，包含提供災民安全的避難場所、糧食、精神上的支持等。

林芳正也強調，「（日方）正在持續協調支援時間等細節，我國將積極提供支援幫助災民，以及協助災區儘早重建」。

洛杉磯 火災 美國

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