家全燒毀…洛杉磯野火受災戶睽違5天見「愛犬倖存」 瞬間淚崩：你還活著

美國加州洛杉磯野火嚴重，至少24死，爆發至今燒毀超1.2萬棟建築。居住於高級社區太平洋帕利薩德（Pacific Palisades）的Casey Colvin因大火與愛犬分離，他在災後5日回到住處尋找，終於在鄰居家尋回愛犬，還在現場激動跳躍，狂喊「你還活著」。

帕利薩德野火（Palisades Fire）爆發時Colvin並不在家，他飼養的2隻狗Oreo與Tika Tika Tika不幸被困，情急之下甚至想要趕往家中拯救狗隻。有消防員在網上知悉這件事表示願意效勞，隨後將Tika Tika Tika救出，Oreo則下落不明。

Colvin一度猜測Oreo或遭不幸，他的住處亦被燒毀，但他仍未放棄尋回愛犬，還在網上發布尋狗消息，他先後兩次發現Oreo的蹤跡，其中一次發現愛犬睡在現已化為廢墟的鄰居家中，最終通過放置在狗隻身上的AirTag成功尋回。

After the Palisades fire burned down his home, Casey Colvin feared the worst for his dogs, who he couldn't get back to despite desperately trying. But after five days, he and Oreo finally got a tearful and ecstatic reunion. "I'm never gonna let him go." 14/10 for all pic.twitter.com/LY6rP3OTTV — WeRateDogs (@dog_rates) 2025年1月13日

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文章授權轉載自《香港01》