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中樂透買「洛杉磯海景豪宅」整棟燒光！史上最高672億得主變苦主

聯合報／ 編譯江昱蓁／即時報導
消防員13日在洛杉磯西北奧斯克納德監控野火火勢擴散情形。（法新社）
消防員13日在洛杉磯西北奧斯克納德監控野火火勢擴散情形。（法新社）

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國威力球樂透史上最高額獎金（20.4億美元，約新台幣672億元）得主、現年30歲的卡斯楚，近日成為洛杉磯野火受災戶。他位於加州馬利布、價值385萬美元（約新台幣1.26億元）的海景豪宅，付之一炬。

威力球樂透於2022年11月開出史上最高額獎金20.4億美元，卡斯楚中獎後扣除稅金共領到約10億美元（約新台幣329億元），他選擇在馬利布、艾塔迪那、好萊塢山莊等地購置房產。

報導指出，其位於馬利布的海景豪宅，遭7日起延燒的「斷崖野火」波及，整棟燒毀。另一棟位於好萊塢山莊、價值2550萬美元（約新台幣8.4億）的豪宅也受火勢威脅；位於艾塔迪那398萬美元（約新台幣1.31億）的住房與當年購買的加油站現仍無恙。

洛杉磯 火災 美國

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