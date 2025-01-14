洛杉磯野火災情慘重 2028奧運籌備面臨挑戰

美國加州洛杉磯野火災害為2028年夏季奧林匹克運動會的籌備工作蒙上陰影，引發外界質疑洛杉磯能否舉辦安全且成功的奧運盛會。

法新社報導，截至目前為止，洛杉磯預定用於奧運比賽的80多座場館中，還沒有任何場館受到這波大火直接影響。

洛杉磯郊區社區大火肆虐，造成至少24人罹難、上萬棟建築物被摧毀。火勢延燒7天後，仍有9萬2000人流離失所，大規模撤離令也尚未解除。

但專家認為，這場災害持續發展，凸顯出在一個日益受到野火威脅的地區舉辦全球最大型體育賽事所面臨的挑戰。

法國SKEMA商學院（SKEMA Business School）體育與地緣經濟學教授查德威克（Simon Chadwick）對英國「i報」（The iPaper）表示：「情況顯然相當嚴峻，且考量到重大氣候變遷的可能性，人們不得不懷疑目前的情況是否可能重演，甚至可能在奧運期間發生。」

儘管重創太平洋斷崖（Pacific Palisades）的火勢逼近將舉辦2028年奧運高球比賽的里維拉鄉村俱樂部（Riviera Country Club），但絕大多數場館位於不被視為高風險火災區域的地帶。

此外，歷來數據顯示，2028年奧運期間發生類似災害的可能性極低。

根據加州森林防火廳（CalFire）的統計數據，在上週之前，加州史上最具破壞性的20場火災名單上多半未見洛杉磯郡（Los Angeles County）的火災。

此外，2028年奧運將於7月舉行，通常這個時候不會有聖安娜焚風（Santa Ana Winds）。聖安娜焚風被普遍視為上週野火大規模延燒的主因。

洛杉磯過去已成功舉辦過兩次奧運，分別是在1984年和1932年。

加州州長紐松（Gavin Newsom）告訴國家廣播公司（NBC）晨間節目「今日秀」（Today），2028年奧運及2026年國際足總世界盃（FIFA World Cup）的規劃工作進展順利；預計8場世足比賽在洛杉磯舉辦。

紐松指出，洛杉磯未來幾年將舉辦多項大型體育賽事，包括2027年職業美式足球聯盟NFL年度冠軍賽超級盃（Super Bowl），還說這些活動應被視為機會。

紐松向NBC表示：「我的謙卑立場並非天真的樂觀主義，而是認為這只會強化迅速行動的必要性，並以通力合作精神完成一切（籌備工作）。」