洛杉磯野火狂燒 趁火打劫案件頻傳9人遭控告
美國加州洛杉磯野火肆虐，洛杉磯地區首席檢察官今天表示，有9人因在疏散區趁火打劫遭到控告。
法新社報導，洛杉磯郡地方檢察官霍克曼（NathanHochman）告訴記者，這些指控包括一起竊盜案，竊盜金額達20萬美元（約新台幣662萬元），還有一起盜竊艾美獎獎座案件。
霍克曼說，其中一名被控者如果罪名成立，可能面臨終身監禁。他還說，這項法律行動對可能犯下不法行為者應有嚇阻作用。
霍克曼說：「問題不在你有沒有參與這些犯罪行為，而在於何時會被逮到。」
洛杉磯大火爆發7天來，已造成至少24人死亡，約9萬2000人仍無家可歸。
監視器畫面顯示，兩名嫌疑人入侵富裕的曼德維爾峽谷（Mandeville Canyon）地區一棟民宅，該地區週末遭到「斷崖大火」（Palisades fire）威脅。
霍克曼說，其中一名被控者皮普爾斯（MartrellPeoples）先前曾因其他罪名遭定罪，根據所謂的「三振出局」法，他可能被判處終身監禁。
他的同夥貝爾（Demari Bell）可能遭判22年以上徒刑。
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