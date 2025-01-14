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洛杉磯野火假消息頻傳 加州州長控馬斯克散播謊言

中央社／ 華盛頓13日綜合外電報導
科技大亨馬斯克。美聯社
科技大亨馬斯克。美聯社

美國民主黨籍加州州長紐松（Gavin Newsom）今天指責億萬富翁馬斯克（Elon Musk）散布關於加州因應洛杉磯野火的「謊言」 ，兩人因為網路假消息的爭論隨之升級。

法新社報導，總統當選人川普和馬斯克最近加大力道抨擊紐松對這場毀滅性大火的處理。這場大火已造成至少24人喪生，數以萬計人流離失所。

馬斯克在他的社群媒體平台X發布貼文，將洛杉磯大批房屋遭燒毀，歸咎於「州和地方層級治理不善」，導致救災缺水。

紐松昨晚發文指出，「（馬斯克）自己的謊言被消防員揭穿」，並附上一段顯示馬斯克詢問消防員供水是否有問題的影片。

消防員回答說，「幾個水庫」裡有水，還說撲滅大規模火災需要動用水罐車。

週末期間，紐松另指責馬斯克「透過撒謊鼓勵搶劫」；這位億萬富翁先前放大了X上錯誤聲稱紐松及其民主黨同僚「將搶劫合法化」的貼文。

洛杉磯 火災 美國 馬斯克

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