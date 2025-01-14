救災無力、風變大 加州野火恐更延燒

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】加州野火可能還要燒好一陣子！洛杉磯市長貝斯13日憂心表示，接下來將會有許多天都有強風，野火範圍恐更加擴大。目前加州野火主要延燒3個區域，其中兩個區域只有14%與33%火勢受到控制，已造成至少24人死亡、3百家庭流離失所。加州與聯邦政府雖全力救災，但救災的SOP與政策也飽受批評。

聯邦政府投入救災

根據《英國廣播公司》與《洛杉磯NBC》報導，目前加州野火在3個主要區域燃燒，其中，斷崖區只剩下14%獲得控制、伊頓區則僅有33%，加上赫斯特地區的野火，共有3.86萬畝的土地受到波及。洛杉磯市長貝斯擔心，未來幾天將有「颶風級」大風，火勢恐更加擴大。

美國總統拜登表示，目前野火共造成24人死亡，使他感到相當心痛，目前斷崖區與伊頓區還有23人失蹤。拜登說他已經要求聯邦政府盡一切可能幫助加州，感謝洛杉磯市民在火災期間協助彼此度過難關；老家在加州的副總統賀錦麗也提醒民眾未來幾天也要注意火勢的擴大與相關預警。

加州從7日開始多處爆發森林野火，許多民眾因此失去家園，因此包括洛杉磯自然歷史博物館、美術博物館等場館到17日前都提供免費入場，作為暫時收容災民的區域；洛杉磯的NBA球隊湖人隊也啟動捐款計畫，在球賽中場休息期間，民眾可以到特定區域捐款或是食物、水與盥洗用品等物資。

火災處理不當遭批

《福斯新聞》提到，此次野火天災中也出現不少人禍，讓貝斯與加州州長紐森受到許多批評。洛杉磯時報的老闆黃馨祥表示，由於這次野火洛杉磯市政府處理不當，他很後悔2022年市長選舉支持了貝斯。

黃馨祥痛批，貝斯在火災發生時還在非洲的迦納參加該國總統就職典禮，不馬上回國就算了，返國後危機處理也相當不佳，且過去的政策對森林野火缺乏管理，才會導致悲劇發生。

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