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洛杉磯野火元凶在這？電塔底部竄火勢 多人目擊起火瞬間

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
艾瑞科夫婦接受CNN訪問，提供照片稱目擊伊頓山火開始過程。圖 /截自@AC360在Ｘ的影音
艾瑞科夫婦接受CNN訪問，提供照片稱目擊伊頓山火開始過程。圖 /截自@AC360在Ｘ的影音

加州洛杉磯野火7日起爆發多處野火，延燒至今造成24人喪命、超過9萬人被撤離。不少住在伊頓山火火場的受災戶稱，他們目擊南加州愛迪生電力公司（Southern California Edison，簡稱SCE）電塔下竄出火勢，懷疑致災主因，憤而提告。

在伊頓山火中失去住所的屋主紛紛對SCE提起訴訟，聲稱SCE對這場火災負有責任；不過SCE多次否認這項指控。

當地官員13日表示，雖然尚未確定火災肇因，但正在調查伊頓峽谷的一座電塔是否為起火點。根據洛杉磯時報報導，這座電塔被視為可能的起火源。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，受災戶葛爾西（Jeremy Gursey）的房屋位於艾塔迪那（Altadena）社區，在伊頓山火中被燒毀。他在訴訟中引用了同一社區另一位居民艾瑞科（Marcus Errico）所拍攝的照片作為證據。

艾瑞科與妻子稱在7日晚間6時15分左右，拍下伊頓峽谷一座電塔下方的一場小型火災。他告訴CNN自己目擊伊頓山火的起火過程，「我看到我們家上面的山坡有一團亮光，當我走近，看見伊頓峽谷的山坡上，一排電塔及電線延伸進山區。其中一座電塔的底部，出現一小圈火焰。」

艾瑞科隨即返家，他的妻子馬上致電消防單位，得到的回覆是「目前收到很多相關報案電話」；15分鐘後，社區便出現多輛消防車。

紐約時報報導，提出告訴的災民伊格西亞（Evangeline Iglesias）與克瑞納（Michael R. Kreiner）分別表示自家住宅和租賃物業遭山火毀損，在指控中也引述有目擊者看到SCE電塔可疑火災。

除了目擊者證詞，伊格西亞還引用馬里蘭州技術公司Whisker Labs的數據顯示，火災發生前幾小時，電網出現了「令人震驚的故障數量」。該公司負責維護的感應器，可檢測電力線異常活動。

加州野火 洛杉磯 火災 美國

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