颶風級焚風將來襲3天！洛杉磯野火恐再爆發 救火成果遇大考驗

美國第二大城加州洛杉磯野火持續延燒，國家氣象局預測「聖安娜焚風」（Santa Ana winds）在當地時間13日再度來襲，風速可達到每小時80至112公里，相當於颶風等級，而且將持續至15日，恐怕導致消防人員前幾日的努力付諸流水，對此當局已經預先在風險地區加強救火部署。

紐約時報報導，洛杉磯野火迄今奪走24條人命及23人失蹤，燒毀超過2萬3700英畝土地，成為加州史上最嚴重的火災之一，官員警告死亡人數可能還會上升。

國家氣象局預計當地時間13日晚間風力將再次增強，並針對14日至15日下午發布「紅旗警告」，代表可能出現危險火災天候條件，屆時可能出現最強陣風。

洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）13日表示，「國家氣象局預測風力接近颶風級別，因此我們正在做緊急準備」。為應對新威脅，當局已在斷崖山火附近等高風險地區部署消防人力和資源。

颶風概念類似於颱風，發生在大西洋西部、加勒比海、 墨西哥灣和北太平洋東部的強勁熱帶氣旋稱為颶風，在北太平洋西部及南海者則稱為颱風。