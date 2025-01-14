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洛杉磯野火難控 「魔鬼」焚風又起

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
洛杉磯野火已導致廿四人罹難，更糟的是，聖安娜焚風助長火勢蔓延，十五日前恐難以控制。圖為消防隊員正在清理防火帶。（路透）
洛杉磯野火已導致廿四人罹難，更糟的是，聖安娜焚風助長火勢蔓延，十五日前恐難以控制。圖為消防隊員正在清理防火帶。（路透）

截至十二日晚間，始於七日的洛杉磯野火已導致廿四人罹難。聖安娜焚風助長火勢蔓延，天氣預報未來一周先乾後濕，火勢在十五日前恐難以控制。

被稱為「魔鬼風」的聖安娜焚風，好發在九月至翌年五月間，每次通常持續幾天。當氣流沿聖安娜峽谷及內華達山脈移動並穿過山谷時，風速會增強，造成升溫與相對溼度下降。

加州二○一七年十二月的湯瑪斯山火毀壞一千○六三棟建築物、延燒廿八萬一千八百九十三英畝（十一萬四千○七十八公頃），部分主因是連續不斷、乾燥又風勢強勁的聖安娜焚風。

洛杉磯郡消防主管馬隆指出，焚風加上當地溼度超低的乾燥環境，使該郡的火災風險極高，降都降不下來。自十三至十五日晚間六時前，該郡和加州的文杜拉郡均將維持「紅旗警告」，颳起強勁的聖安娜焚風。這顯示範圍內處於極端的火災條件。

加州州長紐森遭美國候任總統川普批評無能，隨即反控川普曾扣財政援助。圖為紐森（右二）日前到野火受災現場勘災。（歐新社）
加州州長紐森遭美國候任總統川普批評無能，隨即反控川普曾扣財政援助。圖為紐森（右二）日前到野火受災現場勘災。（歐新社）

美國國家氣象局表示，自十四至十五日下午，洛杉磯某些地區陣風的時速可達四十五至七十哩（約七十二至一百一十三公里）。如此風速恐加快火勢蔓延，並影響從空中投放滅火的水及阻燃劑作業。洛杉磯郡艾塔迪那與巴沙迪納地區官員十二日晚間提醒，為了因應風勢，會切斷電路以降低火災風險，這代表本周恐出現更多停電狀況。

另外，華盛頓郵報十二日報導，據其掌握的消防員無線電通話、目擊者證詞和衛星圖像，這波火災的肇因，很可能是元旦一場小山火復燃，才引發斷崖山火。華爾街日報同日則報導，引加州外海的太平洋海水滅火，是個聽來吸引人的選項。

消防員向火場噴灑水，以弄濕和冷卻燃燒中的物品或易燃物。柏克萊加州大學學者高納據此指出，那用淡水或海水滅火，本質上是一樣。但海水蒸發後，土壤鹽分會升高，造成土壤鹽鹼化。這會影響植物生長，並影響土壤養分流動的難易度，從而影響地區的土壤肥沃度。

美國商船學院學者佛蘭提到，海水恐損害消防水帶、泵浦、消防栓或水箱消防車，這些設備通常由鐵或不銹鋼製成，抗腐蝕能力較差。

洛杉磯 火災 美國

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