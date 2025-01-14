挨批無能 加州州長：川普放假消息

加州州長紐森十二日接受專訪時說，若就山火規模、影響範圍及相關損失，洛杉磯野火可謂美國史上最慘重天災。但美國總統當選人川普十二日再批評是民主黨籍的紐森和即將卸任的總統拜登無能，紐森應為其無能而下台負責。

紐森接受美國國家廣播公司（ＮＢＣ）節目「會晤新聞界」訪問時，駁斥川普此前指控身為州長的他曾拒絕簽署一項保護水資源計畫。川普聲稱，該計畫可留住雨水與北加州的融雪，水量達成百上千萬加侖（美制一加侖約三點八公升）。但川普未詳述證據。

紐森表示，加州政府光要回應川普的侮辱，可能就需花上一個月；「我對川普的假消息（手法）很熟」，每位民選公職人員只要跟他不合，就很清楚他這種手段。

紐森還指控，川普第一個總統任期時，就故意扣住聯邦政府的財政援助，不給與他不對盤的州長，例如猶他州、密西根州、美國屬地波多黎各和喬治亞州，「這就是他的風格」。

七日發生洛杉磯野火後，川普八日就在自家社群媒體「真實社群」寫道，「美國最棒、最美的一部分正燃燒殆盡。一切化為灰燼」；紐森該下台，「這全是他的錯」。

川普十二日再批評紐森和拜登要為災區消防栓沒水負責。他在真實社群寫道，「消防栓沒水，聯邦緊急事務管理署則沒錢。拜登要留這樣的爛攤子給我，真是謝謝你啊！」「洛杉磯的火勢現在還在肆虐，無能的政客對如何撲滅毫無頭緒」，這些政客「就是滅不了火，他們是怎樣？」

五十七歲的紐森曾任舊金山市長，自二○一九年一月起擔任加州州長，在副總統賀錦麗去年總統大選慘敗給川普後，紐森被視為民主黨二○二八年奪回白宮寶座的熱門人選之一。川普則以「紐渣」綽號稱呼紐森，即他的姓氏Newsom與scum（人渣）結合。