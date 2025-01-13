華郵：洛杉磯野火肇因 可能是「這原因」死灰復燃

華盛頓郵報12日報導，據其彙整的消防員無線電通話紀錄、目擊者證詞及衛星圖像，始於7日的洛杉磯野火，很可能肇因於元旦1場小山火的復燃。

華郵依其掌握的前述資料，研判這波洛杉磯野火中的斷崖山火，很可能是其附近1場元旦山火死灰復燃引起。專家認為，在風勢助長下，一度被撲滅的山火，再次復燃的可能性並不低。

紐約州的雪城大學教授班狄克斯（Jacob Bendix）指出，他2018年的1篇論文就寫道，未完全熄滅的山火在因風勢而復燃前，可悶燒達10天。

消防專家表示，數英畝山火的火勢相當大，即使撲滅，也很難確保已完全冷卻，這通常需消防員以人力排查火場與災區。但鑒於消防隊常人手不足，又要處理火災以外的各類型事故和緊急情況，故實際上執行排查並非易事。