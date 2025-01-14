洛杉磯野火煉獄！為何馬斯克說「保護青蛙」才讓山火一發不可收拾

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克批評加州過度保護瀕危物種，導致森林防火措施無法有效執行。同時，全球暖化則加劇了山火的頻率和強度，而紅杉林的單一林相和特殊繁衍方式，更使得火勢一發不可收拾。

《洛杉磯大逃亡》不再只是電影場景，而是正在上演的現實。2025年1月7日起，加州南部洛杉磯郡的森林大火徹底失控，導致18萬居民被迫撤離，環球影城被迫關門，全球知名地標的好萊塢山「HOLLYWOOD」一片火海，成為美國歷史上災損最嚴重的火災事故。

加州洛杉磯一名消防員12日於寶馬山花園救火。(路透) 路透通訊社

美國廣播公司（ABC）的YouTube現場直播中，一個養老院護工推著輪椅上的老人，穿行在刺鼻的濃煙中步行逃難，看得人心驚膽跳。新聞畫面裡，眾多NBA球星、富人們的豪宅別墅，也付之一炬。整個社區夷為平地，連根拔起。

看在特斯拉（TESLA）執行長馬斯克（Elon Musk）的眼裡，未免心痛，他認為某些大家都知道的基本防火常識被公然踐踏，公部門甚至是為了「保護青蛙和不知名的物種」，將青蛙等的生存權益捧上神壇，卻全然不顧人類面臨的滅頂之災。

「我們真的需要設置防火隔離帶，還需要清理房屋週邊的灌木叢，我們需要確保水庫蓄滿水，這些都是顯而易見的事情，」馬斯克在社群媒體上爆料，儘管這些措施都很容易施行，但由於一系列的環境法規，加州根本做不了這些事：「因為這些可能會傷害加州紅腿蛙（California red-legged frog）之類的動物，通常是某種生物，一種你從未聽說過的生物。」

根據美國魚類及野生動物管理局的資料，加州紅腿蛙因其紅色的腹部和後腿而得名，自1996年起被列為瀕危物種。馬斯克的一番話，透露了加州獨特的生態環境，並暗中指摘過度保護主義導致法規上的畸形與脫節。

加州紅腿蛙。取自National Park Service

不到兩週就要再度入主白宮的美國總統川普（Donald Trump），近日也在「真相社群平台」（Truth Social）貼文中表示，加州的水資源管理工作對野生動物過度保護，因此限制了流入該市的水量。他認為，這已成為撲滅火災的最大障礙。

加州林相單一，紅杉須大火繁殖後代

據美國加利福尼亞州林業和消防局1月6日的統計，2025年新的一年僅僅6天，加州就發生了35起森林大火。為何加州山火如此頻繁且來勢洶洶？

「自然加人為，」喜馬拉雅自然文明保護協會理事長楊文德，給出了答案。原來，經過大自然數千萬年的演化，加州的山林已然成為紅杉的天下，其中一棵全世界最高大的樹、薛曼將軍樹（General Sherman）就是生長於此。而紅衫的自然競爭生存模式，就是種子要在烈火焚燒過後才能發芽、迅速大量繁殖。因此以往森林保育的作為中，閃電引發山火後任其燃燒，被視為正常，學術界也認為不應人為干預這種「天火」。

曾受邀到洛杉磯復育生物多樣性森林的楊文德指出，經過幾次大火過後，導致森林只剩下單一林相的紅衫，或類似功能的樹林。紅衫又是富含油脂的樹木，枝葉比樹幹起火更快，在天然或人為起火後，往往一發不可收拾。鄰近森林的又都是枯乾的乾草，無法有效阻絕大火的蔓延。

「雖然已經有很大力度的防火宣傳，但野營或徒步等的人不絕於途，稍有不慎就形成火災，不可收拾，」楊文德說，加上紅衫是世界最高大的樹種，因此這類高空中的火，不是普通方式能夠撲滅：「一般的消防設備也束手待斃。」

洛杉磯爆發林火，消防員奮力撲救。(路透) 路透通訊社

（本文出自2025.01.10《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）