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聖安娜焚風助長洛杉磯野火 使山丘乾燥讓人緊張

中央社／ 洛杉磯13日綜合外電報導

助長美國洛杉磯市野火的是所謂的聖安娜焚風（Santa Ana Winds），這種天氣現象已知會使「山丘乾燥及讓人神經緊張」。

當冷空氣聚集在鄰近的內華達州和猶他州時，就會發生這種風暴。當這股空氣向西移動，然後衝下加州的山脈時，會升溫並變乾燥。

● 製造燃料，蔓延火勢

聖安娜焚風既可以為致命的野火創造條件，也能在野火燃起後助長火勢。當風吹過時使植被變乾燥，然後在它們點燃火苗時會煽起大火。

隨著9500公頃的太平洋斷崖大火（Pacific PalisadesFire）和5666公頃的伊頓大火（Eaton Fire）在洛杉磯周邊肆虐，快速移動的風使情況惡化，將灼熱的灰燼吹向新的乾燥灌木叢中。

● 冷空氣、熱風

聖安娜焚風通常發生在當年9月至隔年5月之間，每次通常持續幾天。

當高壓系統在加州東部的沙漠上空形成時，會將空氣推向太平洋海岸。

當氣流沿著聖安娜峽谷（Santa Ana Canyon）和內華達山脈（Sierra Nevada）移動並穿過山谷時，風速會增強，導致溫度升高和相對濕度下降。

炎熱乾燥的陣風可能會吹倒樹木，或揚起灰塵和懸浮微粒，這種風長期以來給南加州帶來困擾。

2017年的湯瑪斯野火（Thomas Fire）摧毀了1000多棟建築物，部分原因是連續不斷的聖安娜焚風。

● 神經緊張

「華盛頓郵報」（The Washington Post）將這種天氣模式比喻為「一個巨大的吹風機」，作家早就注意到這種風似乎對居民心理上產生的影響。

美國作家錢德勒（Raymond Chandler）在1938年短篇小說「紅風」中形容聖安娜焚風：「穿過山間隘口而下，捲起你的頭髮，擾動你的神經，讓你的皮膚發癢。」

洛杉磯 火災 美國

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