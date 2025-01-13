加州大火釀災 基督教界動員援助

【台灣醒報記者莊瑞萌綜合報導】

南加州大火蔓延，教會前進最嚴重災區，全力救助災民。截至上周日(12日)為止，由於洛杉磯郡及周遭地區發生冬季大火造成災情相當嚴重，預計受損範圍至少達16萬公頃。基督教機構已經與當地教會合作，針對受創最嚴重地區提供災後援助，以及預備長期復原工作。

將物資送給需要的人

據《基督教郵報》報導，加州的野火在強風與乾燥條件的推波助瀾之下，已造成大範圍的破壞，摧毀超過9,000棟建築物、18萬名居民撤離並造成至少20人不幸罹難。儘管救災人員不眠不休奮力撲救，情勢依然十分嚴峻。基督教非營利機構CityServe已前往當地為受災戶提供物資，包括飲用水、食物、衛生用品、衣物以及其他生活所需物資給有需要的人。

CityServe Network董事哈格斯坦表示，「看到如此嚴重的災情以及失去的生命，我們的心都碎了。」CityServe目前已與當地教會合作，評估災民最迫切的需求，並確定哪些地點最適合設立指揮中心與物資分發的據點，確保援助能及時送到最需要幫助的人手中。另外，除了提供即時救援，CityServe將投入長期復原工作，協助受災家庭在野火受到控制後趕緊重建生活。

基督教人道組織World Help也向洛杉磯郡受災戶發送緊急必需品，包括臨時收容中心、食物、衛生用品以及嬰兒照護用品。該組織會長雅蒂斯表示，此次救援行動與洛杉磯地區教會合作，目的是確保救災物資能送到最無助、最需要幫助的家庭與社區的手上。

教堂也遭祝融之災

據《美聯社》報導，這次野火也摧毀了阿爾塔迪納社區教會以及60位會友的住宅。對此，教會牧師泰爾斯特倫表示，「這件事提醒了我們，生命是多麼脆弱。」阿爾塔迪納社區教會建於1940年代，以色彩繽紛的彩繪玻璃以及深受歡迎的合唱團而聞名。

稍早教會臉書上則分享了一張教會建物被烈焰吞噬的照片，另一張則是教會會友在戶外歌唱的照片，下方則寫道，「我們就是教會！我們在任何地方都能敬拜上帝。」

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