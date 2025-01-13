華郵：洛杉磯野火恐為元旦小山火復燃所致

洛杉磯野火造成毀滅性破壞，起火原因成為關注焦點。華盛頓郵報根據所掌握到的消防員無線電通話、目擊者證詞與衛星圖片等，推測很可能是元旦一場小山火復燃所致。

發生於7日的這場野火，罹難人數已攀升至24人。紐約時報指出，目前山火面積超過3萬7700英畝（約153平方公里，超過半個台北市）。

兩大火場的太平洋斷崖（Pacific Palisades,燃燒面積2萬3700英畝）山火仍僅控制11%；伊頓（Eaton,燃燒面積1萬4000多英畝）山火27%受控。其餘3處面積在1000英畝以下的火場則已完全控制。

華盛頓郵報比對照片、影像、衛星圖、消防人員無線電通訊及目擊者採訪，研判斷崖山火很可能是附近一場元旦山火的復燃。專家圈表示在有風勢的條件下，撲滅山火復燃的可能性不低。

從科羅拉多州到加州再到夏威夷，熄滅山火復燃是美國一些高致災性野火的起因。儘管如此，洛杉磯市消防局發言人10日答覆華郵，維持已熄滅火場的巡邏並非他們的業務，即便上週已先有強風警報亦然。

富國銀行（Wells Fargo）估計這場洛杉磯野火的災損恐在600億美元（約新台幣1.98兆）到1300億美元（約新台幣4.3兆）之間。官員們表示，釐清起火原因恐需費時數週甚至數月。

消防員在2025年1月1日午夜就趕往太平洋斷崖社區東北部滅火，火勢最初覆蓋約3到4英畝的灌木叢。即便當時風勢相對較小、蔓延也不快且迅速出動直升機灑水，仍花4小時才控制火勢。

雪城大學地理與環境系榮譽教授班狄克斯（JacobBendix）表示，他在2018年一篇論文就講過，未熄盡山火在被風勢復燃前，可以悶燒長達10天。

消防專家表示，數英畝山火的火勢就已相當大，且很難確保完全冷卻，這通常需要消防人員以人力檢查火場，然對經常人手不足且要應對諸多事故和緊急情況的消防單位來說很困難。