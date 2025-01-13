洛杉磯野火延燒 死亡人數增加到24人
當局表示，今天確認在美國洛杉磯野火中死亡的人數上升到24人。
法新社報導，洛杉磯郡法醫公布一份死者名單，但沒有提供任何身分細節。文件中提及，其中8名死者是在太平洋斷崖大火（Pacific Palisades Fire）災區發現的，另外16名死者是在伊頓大火（Eaton Fire）災區發現的。
洛杉磯官員今天說，數萬人因洛杉磯野火被迫離開家園，他們至少在4天內無法返回。
因撤離而感到無奈的居民在檢查站排隊，希望進入為太平洋斷崖大火和伊頓大火設立的撤離區，整個社區被這兩場大火夷平。
許多人迫切想回到他們不得不逃離的家中，這些人收到通知後只有幾分鐘時間撤離，根本來不及拿藥物或衣服。其他人只是想知道他們的房子是否安然無恙。
但洛杉磯郡（Los Angeles County）消防主管馬洛尼（Anthony Marrone）今天說，預測本週將有大風，意味著火災緊急狀態尚未結束。
他在記者會上說：「他們不能回家，因為不安全。我們共同的首要任務是…儘快讓居民能夠返回家中。請放心，16日一早我們就會開始討論讓居民回家的問題。」
路透社報導，洛杉磯兩場野火已經連續燃燒6天，消防員今天趁強風來襲前，利用短暫的緩和期，奮力控制火勢。
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