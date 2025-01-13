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洛杉磯野火肆虐 歹徒假扮消防員行竊遭逮

中央社／ 洛杉磯12日綜合外電報導

美國洛杉磯警方今天表示，一名歹徒假扮成消防人員，趁火災肆虐馬利布（Malibu）之際，闖入一戶住宅行竊。

法新社報導，洛杉磯地區遭惡火吞噬的同時，警方逮捕20多人，其中包括這名涉嫌入侵者。許多被迫撤離的居民憂心忡忡，擔心家園的安危。

洛杉磯郡警長魯納（Robert Luna）表示，他的部下在太平洋斷崖大火（Pacific Palisades Fire）撤離區域攔下該名男子。撤離區域涵蓋了馬利布。

魯納在記者會上表示：「我看到一個看起來像消防員的先生，因為他坐著，所以就問他還好嗎？」

「我當時不知道（當局）已經將他上銬，準備將他交給洛杉磯警局。因為他穿得像個消防員，結果不是。他剛剛被抓到闖入一戶人家行竊。」

洛杉磯警局（LAPD）警長麥唐納（Jim McDonnell）表示，調查人員發現，這名男子是駕車在滿目瘡痍社區中巡視的3人之一。

在太平洋斷崖和艾塔迪那（Altadena）周圍的災區，已經實施夜間宵禁，兩場大火在當地摧毀了整個社區。

市政府和郡政府官員一再警告，任何人在晚上6時至早上6時之間出現在撤離區域，都會被逮捕。

麥唐納表示，對於那名假裝成救援人員欺騙受害者的男子，可能會加重處罰。

洛杉磯周邊多個災區，總面積達1.6萬公頃，目前仍有超過10萬人未能返回家園。這場大火已造成至少24人喪生，還有更多人下落不明，並且焚毀1萬2000多棟建築，其中包括數百棟住宅。

洛杉磯 火災 美國

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