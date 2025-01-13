快訊

凍僵了！全台最低溫在竹苗這兩區 清晨測到1.6度

國軍人力持續亮紅燈 志願役申請提前賠錢退伍暴增

洛杉磯風勢增強 野火威脅還會危急數日

中央社／ 洛杉磯12日綜合外電報導

儘管官員矢言消防人員準備好對抗陣陣狂風引發的新增火勢，遭到野火肆虐的美國洛杉磯今天因風勢增強而再度告急。

法新社報導，已經證實席捲城巿5天、把社區燒成廢墟、造成數以千計人無家可歸的這把火至少造成16人罹難。

儘管投入包括空勤人員精準出擊在內的大規模工作，仍阻擋不了最大火勢朝高檔地段布倫特伍德（Brentwood）和人口稠密的聖費南多谷（SanFernando Valley）蔓延。

消防人員今天警告，由於颳起時速80公里強風，大火威脅還會持續數日處在「危急」狀態下，恐助長火勢並且造成餘火復燃，朝尚未慘遭祝融地區竄燒。

洛杉磯郡（Los Angeles County）消防主管馬洛尼（Anthony Marrone）說，所屬消防隊已獲包括數十部水車和從其他地方馳援的消防人員等資源，也準備好迎向上述新威脅。

洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）被問到消防栓會不會再像上週野火剛發生時那樣無水可用時說：「我相信這城巿準備好了。」

與此同時，遭撤離民眾挫折感加劇，他們在災區外圍鎮日等待，希望獲准前往家園查看，以試圖取得至關重要藥品並且救出寵物。

洛杉磯 火災 美國

延伸閱讀

洛杉磯野火肆虐…動物也無家可歸！「大量湧入收容所」獸醫志工齊伸援

遠赴美國馳援洛杉磯野火！志工遇哈利王子、梅根慰災民：我們來自台灣

洛杉磯野火／紐森籲川普勘災 將查為何消防栓無水可用

洛杉磯野火怎發生 無閃電紀錄、排除電線故障可能性

相關新聞

野火面積超過舊金山 已釀16死

美國洛杉磯野火已延燒近一周，罹難者增至十六人，一度趨緩的風勢又於十一日一夕之間增強，火勢逼近擁有眾多無價館藏的藝術博物館...

非縱火、無閃電 野火起因待查

始於七日的洛杉磯野火起因為何？調查人員正評估各種可能。

洛杉磯野火續延燒…焚風警告維持至15日 未來一週先乾後溼

美國加州洛杉磯野火持續肆虐。根據國家氣象局，未來幾天將是滅火行動的關鍵，預料會先維持乾燥及強風的天氣型態，接著氣溫可能下...

近年加州頻遭野火肆虐 回顧過去經歷…專家揭控制火勢關鍵

美國南加州遭數場大型野火肆虐，消防人員仍在努力救火。專家稱在天候條件改變前，「基本上不可能」撲滅火勢。而回顧加州過往大型...

趁火打劫？高級社區遇洛杉磯野火肆虐 居民撤離家園面臨哄抬物價

美國加州洛杉磯近郊高級社區「太平洋斷崖」（Pacific Palisades）遭野火肆虐5天後，當地居民李柏曼迫切需要找...

洛杉磯大火…增至16人罹難 消防人員持續奮力控制火勢

美國加州洛杉磯野火肆虐，已增至16人喪生。由於風勢變大，火勢蔓延至先前未受影響的地區，消防人員昨天持續奮戰到深夜，試圖控...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。