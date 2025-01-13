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非縱火、無閃電 野火起因待查

聯合報／ 記者顏伶如／綜合報導

始於七日的洛杉磯野火起因為何？調查人員正評估各種可能。

調查人員研判最早的起火點是在皮耶德拉莫拉達大道一棟住宅後面，強風造成火勢擴散。閃電被美國國家防火協會列為美國的山林大火頭號主因，但調查人員很快就排除是這次火災肇因的可能。斷崖山火與伊頓山火延燒區域近來均無閃電紀錄。

美聯社報導指出，美國山林大火另兩項最常見原因是蓄意縱火與電線走火。二○一七年曾造成二人死亡、四百四十平方哩（約一千一百四十平方公里）土地燒毀的湯瑪斯山火是加州史上規模最大野火之一，起火原因是電線在強風吹襲下碰觸起火。

截至十一日，斷崖山火及伊頓山火都沒有蓄意縱火跡象，也沒證據顯示野火是電線引起。

其他常見的原因還有廢棄物燃燒、施放煙火和意外等各種原因。二○二一年一對夫妻開派對時放煙火引發大規模野火，火勢延燒卅六平方哩（九十六平方公里），導致五棟房燒毀，消防員莫頓殉職。

華盛頓郵報引述專家報導，伊頓山火七日發生後，艾塔迪那的數十戶人家仍有電可用，這代表電力公司並未緊急斷電。伊頓峽谷山上電線雖頂著強勁的聖安娜焚風與高度野火，但仍持續輸送電力，這令人擔憂。野火發生前幾天就有聖安娜焚風的預報，氣象專家紛紛提醒天乾物燥的山區與叢林會使燃起野火的風險大增。

洛杉磯 火災 美國

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