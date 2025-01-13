野火面積超過舊金山 已釀16死

美國洛杉磯野火已延燒近一周，罹難者增至十六人，一度趨緩的風勢又於十一日一夕之間增強，火勢逼近擁有眾多無價館藏的藝術博物館「蓋提中心」等知名地標，使消防員更加疲於奔命。

名為聖安娜焚風的沙漠強風十一日下午風勢變大，侵襲洛杉磯郡及文杜拉郡部分地區，在山區颳起時速達五十哩（八十公里）的陣陣狂風。據天氣預報，變強的風勢將持續至十二日上午。

洛杉磯法醫辦公室十一日晚間聲明，這場自七日起的火災新增五名罹難者，已造成十六人死亡，其中五人命喪斷崖山火、十一人是伊頓山火。官員指出，隨著配備尋屍犬的搜救團隊，在災區進行有系統的地毯式搜索，因此死難者恐進一步攀升。當局已設立讓民眾能通報失蹤者的中心。

除了造成生命和民宅等建築物的財產損失，各界也開始擔憂風向恐使火勢轉向，蔓延至蓋提中心與全美名校之一的洛杉磯加州大學（ＵＣＬＡ），當局新發出的撤離警告令更多屋主彷彿驚弓之鳥。該中心館藏十二點五萬件藝術品，包含梵谷、莫內及林布蘭等珍貴的傳世名作，還有一百四十萬份文件。該中心在社群媒體Ｘ推文寫道，「（野火）威脅逼近中」。

這波洛杉磯野火中的伊頓山火使災區居民緊急撤離。基督教青年協會十一日在洛杉磯郡巴沙迪納社區大學發放物資。（路透）

在十一日晚間前，加州消防當局通報斷崖、伊頓、肯尼斯及赫斯特這四場山火的焚燒面積已達六十二平方哩（一百六十平方公里），範圍比舊金山還大。其中斷崖和伊頓這二場的焚燒面積就占五十九平方哩（約一百五十三平方公里）。

據加州緊急服務辦公室十一日晚間在網路上的簡報，洛杉磯郡有十五萬人收到撤離命令，有七百多人在九個收容所避難。加州和其他九個州共派出一千三百五十四輛救火車、八十四架飛機與超過一點四萬名消防員，包括剛趕到的鄰國墨西哥消防員。

儘管美國總統當選人川普自去年總統選戰以來，就在遣返移民、課高額關稅，甚至要鄰國納入美國成為第五十一州等話題上與墨西哥總統薛恩鮑姆和加拿大總理杜魯多唇槍舌戰，但這二國仍派人員及滅火飛機等裝備馳援救災。杜魯多在Ｘ寫道，加美不只是鄰居，還是朋友；薛恩鮑姆也在Ｘ寫道，墨西哥是寬宏大量的國家。

氣象預報公司AccuWeather初估，災損落在一千三百五十億美元至一千五百億美元（約台幣五兆元），而去年秋季席捲美國東南部六州的海倫颶風，災損則在二千二百五十億美元至二千五百億美元（約台幣八點三兆元）。

儘管現在就要精確評估災損總額為時尚早，惟據該公司首席氣象學家波特與穆迪信評公司十日報告估算，此次野火恐成為美國史上災損最嚴重的火災。