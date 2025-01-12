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洛杉磯大火…增至16人罹難 消防人員持續奮力控制火勢

中央社／ 洛杉磯12日綜合外電報導
美國加州洛杉磯野火肆虐，已增至16人喪生。圖為「斷崖大火」在曼德維爾峽谷社區和加州恩西諾附近蔓延，電線附近出現火焰和煙霧。法新社
美國加州洛杉磯野火肆虐，已增至16人喪生。圖為「斷崖大火」在曼德維爾峽谷社區和加州恩西諾附近蔓延，電線附近出現火焰和煙霧。法新社

美國加州洛杉磯野火肆虐，已增至16人喪生。由於風勢變大，火勢蔓延至先前未受影響的地區，消防人員昨天持續奮戰到深夜，試圖控制火勢。

法新社報導，目前已確認有16人命喪火窟。大火肆虐整個洛杉磯市，將當地社區燒成一片焦土，數以千計的消防人員和數以百萬計加州居民面臨嚴峻考驗。

儘管消防當局努力救火，包括執行空中滅火任務，「斷崖大火」（Palisades Fire）的延燒範圍仍持續擴大，不只向東燒向擁有無價收藏品的「蓋提中心」（Getty Center）藝術博物館，還向北延燒至人口稠密的聖費南多谷（San Fernando Valley）。

加州州長紐松（Gavin Newsom）7日稍早在洛杉磯地區視察災情，並宣布加州進入緊急狀態，以因應救災。洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）也宣布洛杉磯市進入緊急狀態。

洛杉磯 火災 美國

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