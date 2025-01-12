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洛杉磯野火燒出有毒煙霾 當局籲居民待在室內

中央社／ 洛杉磯11日綜合外電報導
1月11日，野火的濃煙和火焰出現在美國加利福尼亞州洛杉磯曼德維爾峽谷的山丘頂部。新華社
1月11日，野火的濃煙和火焰出現在美國加利福尼亞州洛杉磯曼德維爾峽谷的山丘頂部。新華社

美國加州洛杉磯地區野火狂燒，引發危險煙霾，衛生部門官員今天示警，呼籲居民留在室內。

法新社報導，猛烈大火肆虐美國第2大城市洛杉磯，有毒氣體直衝天際，令人窒息的濃煙籠罩著大片地區。

洛杉磯郡公共衛生局人員馬哈揚（Anish Mahajan）在記者會上說：「我們都感受到了野火煙霾，一種細小顆粒、氣體和水蒸氣的混合物。」

「這些小顆粒進入我們的鼻子和喉嚨，會引起喉嚨痛和頭痛。」

「在有明顯煙霾或煙味的地區，甚至在那些見不到煙霾的地方，我們也知道空氣品質很差，所以大家應盡量減少戶外活動。」

馬哈揚說，即使是健康的人也應該盡可能待在室內，並使用空氣清淨機。必須在戶外工作的人應該戴上N95口罩，它可以過濾掉細小顆粒，防止煙霾進入人體。

而年幼、年老和病人此時應特別小心。馬哈揚說：「那些面臨不良健康影響風險較高的人…兒童、老人、患有呼吸系統疾病和心臟疾病的人，以及免疫功能低下的人，可能會出現更嚴重的症狀，如呼吸急促、喘息、咳嗽和胸痛。」

洛杉磯 火災 美國

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