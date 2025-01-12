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洛杉磯野火財損估近5兆元 恐成美史上損失最慘重火災

中央社／ 洛杉磯11日綜合外電報導

美國加州洛杉磯郡本週爆發嚴峻野火災情，儘管火勢仍持續延燒且遠未獲得控制，初步估計已指這波野火恐成美國史上災損最嚴重的火災，同時也是災情最慘重的自然災害之一。

美聯社報導，自本月7日以來，這波毀滅性野火造成至少11人喪命，焚毀1萬2000多棟建築，讓曾坐落價值數百萬美元房產的社區淪為一片廢墟。

儘管現在要精確評估財損總額還為時甚早，根據多方估算，截至目前為止的損失可能使這波野火成為美國史上災損最嚴重的火災。

私人氣象預測機構AccuWeather初步預估，這波野火目前造成的損失和經濟影響將高達1350億美元（約新台幣4兆4700億元）至1500億美元（約新台幣4兆9600億元）。

AccuWeather首席氣象學家波特（Jonathan Porter）說：「這將是加州現代史上災損最嚴重的野火，很可能也是美國現代史上災損最嚴重的野火，因為火災發生在洛杉磯週邊的人口稠密地區，全國最昂貴的一些房地產也位於此地。」

威力強大的聖安娜焚風（Santa Ana Winds）與極度乾旱氣候助長了洛杉磯郡野火，大部分火勢今天仍未獲控制。這表示最終財損總額可能會繼續增加，甚至是大幅攀升。

波特談到：「從這個觀點來看，野火造成的損失和經濟影響總計可能達到近4%的加州年度GDP。」

穆迪公司（Moody）昨天發布的報告也總結道，這波野火可能將被證明是美國史上損失最慘重的火災，尤其是因火勢席捲了高檔房地產所在的人口密集地區。

洛杉磯 火災 美國

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