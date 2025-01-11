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難以倖免！洛杉磯記者徹夜報導野火災情 下班後才驚覺自家也被燒光

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
NBC新聞台記者索伯洛夫在洛杉磯寳馬山花園的童年老家被燒毀。美聯社
NBC新聞台記者索伯洛夫在洛杉磯寳馬山花園的童年老家被燒毀。美聯社

美國加州洛杉磯近日飽受野火吞噬，燒毀面積超過半個台北市，上萬棟建築物化為灰燼，讓許多人痛失家園，不少徹夜報導災情的記者也慘淪災民，下班後才驚覺自己的家已付之一炬。

美聯社報導，NBC新聞台記者索伯洛夫（Jacob Soboroff）8日帶著採訪團隊前往「寳馬山花園」（Pacific Palisade）時，發現他童年時代老家已被燒得精光，只剩下煙囪和部分磚牆殘骸。

索伯洛夫在播報過程講述自己的親身經歷，打破了所謂的「第四面牆」，讓觀眾親身體驗真實的悲劇感受。

索伯洛夫說，他很難再維持採訪新聞時應該有的客觀報導，「我不會假裝自己不是個人類，沒有自己的想法和感情。如果這時隱藏情緒，對自己的傷害太大了。」

畫面拍到索伯洛夫茫然看著眼前的廢墟，並一邊透過手機與母親用FaceTime通話。索伯洛夫在這間房子只住到10歲，但爸媽在這裡養大他和其他4個兄弟姊妹。他震驚地看著眼前畫面，消化一下情緒後說：「這是我第一次，看到小時候長大的房子，卻不知道該說些什麼。」

41歲的索伯若夫目前住在靠近道奇棒球場（Dodger Stadium）附近，他妻子與兩名子女也住那裡，四個人都平安，房子也未遭野火波及。

但其他記者就沒如此幸運。在美聯社娛樂新聞影音部門擔任經理的波森（Ryan Pearson）8日一整天採訪野火新聞後，回到位於艾塔迪那（Altadena）的住處才發現，他的家已經化為灰燼。

地方電台KNX記者塔維迪安（Nataly Tavidian）過去多天也在災區採訪野火新聞，9日結束值夜班工作後，她收到通知說，位於巴沙迪納（Pasadena）的童年老家也已被燒毀。

塔維迪安接受自家公司採訪時說：「我一整晚都沒睡覺。我一直採訪到凌晨兩點… 警察一直叫我們快走，所有人只能對我說：希望我們的家明天還在這裡。」

塔維迪安說，這棟老家是她長大的地方，母親和弟弟還住在裡面。幸運的是全家人都平安，但住家被燒毀後，讓母親「異常激動」。

NBC新聞台記者索伯洛夫在洛杉磯寳馬山花園的童年老家被燒毀。美聯社
NBC新聞台記者索伯洛夫在洛杉磯寳馬山花園的童年老家被燒毀。美聯社
NBC新聞台記者索伯洛夫在洛杉磯寳馬山花園的童年老家被燒毀。美聯社
NBC新聞台記者索伯洛夫在洛杉磯寳馬山花園的童年老家被燒毀。美聯社

洛杉磯 火災 美國

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