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吳乃仁宴5檢 高檢分案調查

聯合報／ 記者張宏業林佳彣／台北報導
民進黨前新系大老吳乃仁去年12月26日受邀前往北市名店餐敘，席間除了台北地檢署檢察官徐名駒外，還有四名檢察官也在場。本報資料照片
民進黨前新系大老吳乃仁去年12月26日受邀前往北市名店餐敘，席間除了台北地檢署檢察官徐名駒外，還有四名檢察官也在場。本報資料照片

民進黨大老吳乃仁去年底在日料店密會北檢五名檢察官，北檢展開行政調查，繼約談餐會主揪者徐名駒，昨再約談其他赴宴檢察官；台灣高檢署也成立調查小組，由主任檢察官賴哲雄簽分「調字案」調查。

北檢昨約談部分赴宴檢察官，調查餐會費用是否由「柏君人力資源管理顧問公司」負責人陳啟莊埋單，部分被約談的檢察官坦承沒出錢，但供稱不清楚誰請客。

據了解，徐名駒與檢察官凃永欽、陳鴻濤交情不錯，三人常在休息時間前往北檢附近植物園散步，有時也會到小南門旁的露易莎咖啡喝飲料，號稱「散步三人組」。至於另兩名檢察官平日鮮少與徐名駒互動，徐名駒為何以「歲末年終聚會」主揪這場日料豪奢宴，是想替業者牽線？還是別有私心？是北檢與高檢要釐清的重點。

有檢察官指出，徐名駒在檢察界風評不佳，即使這場餐會沒吳乃仁與業者，這四名檢察官也應能判斷要拒絕徐名駒邀約。

針對部分檢察官聲稱餐會提早離去，新黨北市議員侯漢廷昨揭露照片，踢爆檢察官都用餐到最後，眾人離開僅隔不到三分鐘，質疑洗白帶風向，直指「檢察官跟背信犯吃飯用餐，台灣的司法公信力已蕩然無存。」針對吳乃仁違法抽加熱菸，他也向北市衛生局檢舉。

北市 吳乃仁 檢察官

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