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吳乃仁與檢察官飲宴 侯漢廷嗆：比照柯文哲案「先羈押再查金流」

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
新黨北市議員侯漢廷今揭露民進黨新潮流大老吳乃仁與北檢檢察官餐敘的照片，也直言如果他是北檢，會比照民眾黨前主席柯文哲案的標準，「先羈押再查金流。」記者林佳彣／攝影
新黨北市議員侯漢廷今揭露民進黨新潮流大老吳乃仁與北檢檢察官餐敘的照片，也直言如果他是北檢，會比照民眾黨前主席柯文哲案的標準，「先羈押再查金流。」記者林佳彣／攝影

民進黨新潮流大老吳乃仁遭爆去年現身與北檢多名檢察官的米其林宴，新黨北市議員侯漢廷今揭露餐敘照片，也直言如果他是北檢，會比照民眾黨前主席柯文哲案的標準，「先羈押再查金流。」

侯漢廷下午受訪，點名曾幫吳乃人清白做過背書的賴清德總統、法務部長鄭銘謙、民進黨新潮流立委，對於積欠國家1.7億元、新潮流大老吳乃仁的行徑，趴趴走與檢察官吃喝玩樂，有什麼看法？他批，檢察官現在跟一個背信罪犯吃飯用餐，台灣的司法公信力已經蕩然無存。

至於吳乃仁與檢察官談了什麼，侯漢廷直言「我不是北檢，如果我是北檢，我會比照柯文哲的標準，先把這些人都羈押起來，再查金流」，看看有無不法企圖，也扣他們的手機，看會不會有寫有神秘數字的USB。

侯漢廷認為，柯文哲案出現後，未來我們對待每一個案件的標準都很簡單，「先羈押再查金流」。也質疑為何不先羈押欠錢的吳乃仁，再看看他有沒有錢、查他金流？

吳乃仁與檢察官餐敘時間為去年12月26日晚間，同日上午柯文哲被起訴且求刑28年6月，外界關切時間點似乎有點敏感。侯漢廷認為，如果看圖說故事，聯想真的非常多；如果他是北檢，也可合理懷疑，這會不會是民進黨新潮流再邀檢察官共同密謀繼續殘害、追殺柯文哲？或共同密謀讓這個人力仲介公司有無其他案件需官官相護？

侯漢廷說，目前已有初步的照片，可以清楚看到檢察官沒有覺得不悅或被設局，大家手上還拿了東西，彼此在門口言談甚歡、告別。如果真如媒體報導是心不甘情不願，也應當下即刻離開或事後向政風系統通報登錄。

侯漢廷指出，在現在的政治氛圍環境中，只要你敢登錄自己跟吳乃仁吃飯、被設局，「你就是公然得罪賴清德的恩人，你就是公然得罪當今聖上。」他說，手邊還保留幾張照片，也希望身為公眾人物的他們出來自清所談的具體內容。

侯漢廷 吳乃仁 檢察官

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