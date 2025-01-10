吳乃仁與檢察官聚餐還違法抽加熱菸 侯漢廷：今向衛生局檢舉

民進黨新潮流大老吳乃仁遭爆去年現身米其林宴，席間還有台北地檢署徐名駒等多名檢察官。新黨北市議員侯漢廷今公布照片，直呼「有圖有真相，吳乃仁與檢察官米其林宴」，吳還違法抽加熱菸，侯今天將向衛生局檢舉吳。

侯漢廷今在臉書表示，新聞報導，部分檢察官自清，事前不知吳乃仁會到，認為是徐名駒或人力公司負責人陳啟莊設局，且強調快速餐敘，「勉強在9點前吃完飯閃人回家」。

侯漢廷說，就他所掌握資料，是吃到最後一刻將近9點50分，才與吳乃仁相差不到3分鐘從餐廳離開，顯然媒體報導是有心人為了替檢察官洗白而刻意帶風向。他質疑「時間點都要說謊，令人懷疑真是自清強調的設局，還是早就約定？」是誰邀請吳乃仁蒞臨，又是誰找了金主陳啟莊？

他指出，縱使是設局，為什麼有人用不正當手段「設局」讓檢察官與吳乃仁碰面？會中談了什麼？事後未向政風系統通報登錄，也有違反公務員廉政倫理規範之虞。檢察官找一個曾經判刑確定、積欠國家1.7億元的「背信罪犯」意欲何為？

侯漢廷表示，過去有警察高層和詐騙犯吃飯，檢方和88會館吃飯，現在又有檢方和背信罪犯吃飯。那些詐騙犯、棄保潛逃的通緝犯、罪犯都與民進黨要好友好，或者就是民進黨人士。和民進黨有關係，犯罪就沒關係，頂多法務部說「歡迎投案」，還有要好媒體可以帶風向洗白。

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