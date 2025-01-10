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吳乃仁與檢察官聚餐還違法抽加熱菸 侯漢廷「公布照片」：連時間都說謊

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吳乃仁與檢察官聚餐還違法抽加熱菸 侯漢廷：今向衛生局檢舉

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
新黨北市議員侯漢廷今公布民進黨新潮流大老吳乃仁與檢察官的米其林宴」，吳還違法吸加熱菸，侯今天將向衛生局檢舉吳。圖／取自臉書「侯漢廷」
新黨北市議員侯漢廷今公布民進黨新潮流大老吳乃仁與檢察官的米其林宴」，吳還違法吸加熱菸，侯今天將向衛生局檢舉吳。圖／取自臉書「侯漢廷」

民進黨新潮流大老吳乃仁遭爆去年現身米其林宴，席間還有台北地檢署徐名駒等多名檢察官。新黨北市議員侯漢廷今公布照片，直呼「有圖有真相，吳乃仁與檢察官米其林宴」，吳還違法抽加熱菸，侯今天將向衛生局檢舉吳。

侯漢廷今在臉書表示，新聞報導，部分檢察官自清，事前不知吳乃仁會到，認為是徐名駒或人力公司負責人陳啟莊設局，且強調快速餐敘，「勉強在9點前吃完飯閃人回家」。

侯漢廷說，就他所掌握資料，是吃到最後一刻將近9點50分，才與吳乃仁相差不到3分鐘從餐廳離開，顯然媒體報導是有心人為了替檢察官洗白而刻意帶風向。他質疑「時間點都要說謊，令人懷疑真是自清強調的設局，還是早就約定？」是誰邀請吳乃仁蒞臨，又是誰找了金主陳啟莊？

他指出，縱使是設局，為什麼有人用不正當手段「設局」讓檢察官與吳乃仁碰面？會中談了什麼？事後未向政風系統通報登錄，也有違反公務員廉政倫理規範之虞。檢察官找一個曾經判刑確定、積欠國家1.7億元的「背信罪犯」意欲何為？

侯漢廷表示，過去有警察高層和詐騙犯吃飯，檢方和88會館吃飯，現在又有檢方和背信罪犯吃飯。那些詐騙犯、棄保潛逃的通緝犯、罪犯都與民進黨要好友好，或者就是民進黨人士。和民進黨有關係，犯罪就沒關係，頂多法務部說「歡迎投案」，還有要好媒體可以帶風向洗白。

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新黨北市議員侯漢廷今天曝光民進黨新潮流大老吳乃仁與北檢檢察官用餐畫面。圖／取自臉書「侯漢廷」
新黨北市議員侯漢廷今天曝光民進黨新潮流大老吳乃仁與北檢檢察官用餐畫面。圖／取自臉書「侯漢廷」

侯漢廷 吳乃仁 檢察官

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